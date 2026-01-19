一棵樹的啟發...關懷受傷椰子樹 桃園南門國小生領悟「堅強與勇氣」

桃園市南門國小透過關懷校園中1棵受傷的椰子樹，將「堅強與勇氣」的核心品格化為實際行動，南門國小學生運用平板電腦查詢資料，進行專題報導的準備。（南門國小提供）

桃園市南門國小貫徹「以閱讀為圓心，品格為半徑」的教育理念，致力於推動品德在生活中實踐、從課程中體驗。師生透過關懷校園中1棵受傷的椰子樹，將「堅強與勇氣」的核心品格化為實際行動，並組織學生進行專題報導，結合數位科技學習，展現品格教育融入生活與課程的具體成果。

南門國小校長房瑞美表示，品格教育不僅是口號，更是在生活中實踐，時時可學習、處處可學習，這棵陪伴南門學子多年的椰子樹，不明原因樹幹出現明顯破洞，師生們發現後，發起「關懷生命樹」行動，邀請校外樹木醫學專家到校會勘，進行專業修補與養護作業。

學生們透過近距離觀察這棵被修復的椰子樹，進行關於堅強與勇氣的生命課程，雖然椰子樹受到傷害，但在細心照料下，仍努力生長，展現出不屈不撓的生命鬥志，這份堅毅的精神，培養學生肯定自我的精神，並從中領悟到面對逆境時，須保持堅持不懈的態度。

房瑞美提到，為深化學習並訓練學生的思辨力與表達中建立自信心，在「閱讀育品格」和「善用科技力」的教學模式下，組織學生擔任「小記者」，進行專題報導，老師引導學生運用平板電腦等數位科技，查詢椰子樹的相關資料與生命特性，促成科技教育與品格教育相輔相成。學生透過資料蒐集，將椰子樹從受傷到被醫治、展現堅韌生命力的過程，結合在課堂上學到的核心品格，編寫成生動的專題報導稿件。

就在椰子樹傷勢逐漸穩定後，校方結合學生的品德學習，發起「為生命樹祈福」活動，學生們親手寫下對椰子樹的祝福與感謝，以及自己立志學習堅強與勇氣的目標，將這些心意化成的祈福卡片懸掛於椰子樹周圍。

南門國小學生化身「小記者」報導，在表達中建立自信心。（南門國小提供）

南門國小邀請樹木醫學專家對椰子樹進行專業修補與養護。（南門國小提供）

