    首頁 > 生活

    體驗射水、CPR 台南捐血結合防災教育

    2026/01/19 21:25 記者楊金城／台南報導
    射水體驗。（消防局第二大隊提供）

    台南市下營國小前今天（19日）舉辦捐血活動，吸引民眾踴躍參加，因農曆春節快到，消防局第二救災救護大隊看準時機特地舉辦消防體驗宣導活動，推廣市民防火、防災及緊急救護正確觀念，下營國小學童也前來體驗，將救災、救護觀念帶給家人，甚至活動中不忘宣傳民眾反詐觀念。

    宣傳活動採寓教於樂的互動方式，讓前來捐血的民眾近距離認識消防工作，將防災觀念轉化為實際可操作的生活知識，馮姓民眾說，捐血助人，還能學到防救災知識和CPR心肺復甦術技能，一舉數得，在緊急狀況下就能即時救人。

    台南市消防局局長楊宗林指出，防災工作需要長期累積，透過持續宣導與生活化提醒，才能有效提升全民防災意識；因年關將近，天氣寒冷，呼籲民眾在使用瓦斯或熱水器時，務必保持室內通風，防範一氧化碳中毒風險，並定期檢查臥室及客廳所使用的電氣設備安全，避免因老舊、過載或不當使用而引發火災，另可裝設住宅用火災警報器，強化火災初期預警，爭取寶貴逃生時間。

    現場消防體驗活動中，小學生擔任「小小消防員」，試乘「消防遙控車」、「射水體驗」、「防災知識準投王」在遊戲互動中學習防災知識；消防局第二大隊大隊長王騰毅說，透過結合公益與宣導的方式，讓防災教育更貼近生活，有助於市民將正確防火與應變觀念落實於日常。

    小小消防員試乘消防遙控車。（消防局第二大隊提供）

    學童體驗小小消防員的消防工作學習防災逃生觀念。（消防局第二大隊提供）

    台南下營捐血公益活動也有防災教育，民眾學習CPR。（消防局第二大隊提供）

