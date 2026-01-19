「環保小局長」出任務 新北114學童戶外學永續淨零

新北市第13屆「環保小局長」展開「淨零出任務」系列課程。（新北市環保局提供）

新北市第13屆「環保小局長」展開「淨零出任務」系列課程，由114所小學各推派1位小局長陸續參與12堂課，結合文化與環境教育場域，透過實地走讀、案例導覽與操作體驗，引導孩子以生活化方式理解淨零概念，培養將永續理念轉化為行動的能力，成為推動校園與社區永續的重要種子。

新北市府自2013年起推出「環保小局長計畫」，以「帶著走，回家立刻派上用場」為設計概念，由新北市各小學推派1位小局長，透過參與環保自治組織，結合課程訓練，逐步培養屬於自己的淨零生活模式，進而返校跟同學宣導。

新北市環保局簡任技正李俊毅表示，極端氣候已是全球共識的嚴峻挑戰，去年《新北市氣候變遷因應行動自治條例》經議會三讀通過，新北市的淨零轉型將更有制度及法制化，持續朝向2050淨零排放目標邁進；淨零轉型需長時間推動，透過「環保小局長」計畫，期許小局長從小具備淨零素養，未來成為新北淨零的推手。

環保局指出，目前已進行的第一堂「惜食手作課程」，在「1919食物銀行台北倉儲」展開，小局長們深入了解食材如何被收集、分類和存放，進而分配給需要的人，同時發揮創意，將外觀欠佳的「格外品」或即期食材，轉為惜食料理。

第二堂「E起向前淨」，小局長們前往八里區公所體驗綠建築節能設計，從住商、交通與工業3大面向切入，引導小局長理解城市邁向淨零所需的整體策略。

第三堂「博物館的永續行動課」，小局長走入新北市立十三行博物館，該館為新北市首座發布永續白皮書，並兼具環境教育功能的考古博物館，小局長從中學習博物館如何進行永續治理盤點、訂定行動目標。

「環保小局長」在八里區公所體驗綠建築節能設計，現場操作建築能效EUI計算。（新北市環保局提供）

新北市環保小局長發揮創意，將外觀欠佳的「格外品」或即期食材，轉為惜食料理。（新北市環保局提供）

新北市環保小局長走入新北市十三行博物館，學習博物館如何進行永續治理盤點、訂定行動目標。（新北市環保局提供）

