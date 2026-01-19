為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    將看見化為實際行動！世華工商婦女協會贈金門「奔跑的急救室」

    2026/01/19 21:16 記者吳正庭／金門報導
    世華婦女企管協會會長林淑敏（右二）坐進救護車，與金門縣副縣長李文良（左二）、縣消防局長呂英華（左一）、義消總隊長顏章團（右一）共同為救護車舉辦啟動儀式。（記者吳正庭攝）

    「將看見化為實際行動！」世界華人工商婦女企管協會捐贈1輛價值400多萬元的高規格救護車給金門縣消防局，今天舉行啟用典禮。副縣長李文良說，對金門而言，救護車不只是交通工具，更是1間「移動的急診室」，是把救護資源送到鄉親身邊、爭取黃金救援時間的關鍵工具。

    李文良說，捐贈的緣分源於去年4月世華總會與金門分會到消防局參訪，世華姐妹從打火弟兄的業務簡報、救護裝備介紹呈現的專業與努力，更看見金門「離島救護資源的不足」，並且「把這份看見化成實際行動」，促成這次救護車的啟用典禮。

    他說，感謝世華總會長林淑敏、金門分會會長洪秀暖和所有分會幹部，這項捐贈是用實際行動與金門並肩作戰，讓世華成為金門消防最堅實的後盾。

    他說，世華捐車嚮應「619國際行善日」與「2025愛你愛我-全台救護車、救災車捐贈計畫」號召，捐贈的救護車有電動式擔架床、氣動式自動甦醒器、末端二氧化碳監測儀、影像式喉頭鏡、骨內血管穿刺系統等；這些先進的設備能讓救護團隊在第一時間就能提供完整、專業的到院前緊急救護處置，為患者多爭取1分1秒的希望。

    林淑敏說，世華在全台有26個分會，此次有25個分會代表出席啟用典禮。

    她說，離島救護人員每天都在和時間賽跑，這輛救護車其實是1間「會奔跑的急救室」，把希望送到最需要的地方，是搶回黃金救援時間的生命線。未來，這輛救護車每一次出勤，也許就會挽救1條生命，守住1個家庭，這就是世華最想做的事：「讓愛，在最需要的地方發揮最大的力量。」

    世華總會會長林淑敏說，離島救護人員每天都在和時間賽跑，這輛救護車其實就是1間「會奔跑的急救室」。（記者吳正庭攝）

    世華婦女企管協會送愛到金門，捐贈一輛高規格的救護車給金門消防局。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（左二）代表致贈感謝狀給世華婦女企管協會會長林淑敏。（右二）（記者吳正庭攝）

