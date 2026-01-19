除舊佈新 馬祖軍民四鄉五島年終大掃除

連江縣環境資源局今天（19日）起到1月23日舉辦年終大掃除，軍民攜手清淨家園。（連江縣政府提供）

為迎接嶄新的農曆年，連江縣政府環境資源局（簡稱環資局）號召四鄉五島全面展開年終大掃除，自今天（19日）至23日陸續於各村落同步進行，結合軍方、鄉公所及在地民眾力量，一起清理環境、整理家園，讓村容街景煥然一新，也為新的一年帶來好心情。

環資局表示，本次年終大掃除工作重點包括環境清潔整頓、協助民眾清運廢家具、床墊等大型一般廢棄物，加強登革熱孳生源清除，以及資源回收與垃圾分類宣導。高壓容器須先洩壓後，交由無壓縮斗的資源回收車處理；並呼籲民眾遛狗務必繫狗鍊、隨手清理狗便，不亂丟垃圾及菸蒂，共同維護公共環境。

環資局長陳忠義指出，此次年終大掃除，4鄉各村已排定清運地點與時程，南竿、北竿、莒光及東引皆依序規劃多處集中點，便利民眾配合清運，東引鄉若有大型垃圾清運需求，請逕洽東引鄉公所聯繫。陳忠義提醒，使用後的香燭及紙錢，務必先澆水完全熄滅後再丟入垃圾車，以避免車斗悶燒造成危險。

