彰化日常？馬路鋪柏油遭嘲諷「像狗啃」

彰化市博愛街路面重刨鋪後卻出現跳料，被公所要求重刨鋪。（圖由公所提供）

彰化市某公司日前辦理博愛街及南郭路管線汰換工程，管挖後辦理道路刨除鋪設柏油路面，不料完工後路面粒料分離嚴重，民眾怒轟「像狗啃」，還有嘲諷「彰化日常」，抱怨與投訴電話湧入市公所。公所派員勘查發現路線重鋪情況確實不佳，要求公司重新刨鋪，今天（19日）廠商重刨路面後鋪設柏油完畢，公所表示將派員前往稽查，若再驗收不過仍會要求改善。

市公所要求重挖重鋪 今天完工

彰化市博愛街、南郭路今天封路辦理路面刨除鋪設柏油工程，不少民眾路過發現不解說「怎麼又封路了」。有民眾將照片PO上網，引發大批網友接力開罵，有民眾說早上問工程人員為何又要刨除重鋪，結果對方答覆說是因為驗收沒過，只能重鋪；還有網友罵說，彰化又開始挖路了，品質那麼爛要搞幾次；另有人嘲諷彰化日常是「挖了又舖，舖了又挖」。

工務課：路面刨鋪遇寒流 粒料分離嚴重

彰化市公所工務課長蔡佳松表示，日前因刨鋪時適逢寒流，因此完工後路面粒料分離嚴重，經民眾反映場勘，發現路面修復狀況確實不佳，要求該公司辦理重新刨鋪，博愛街大約200米長，南郭路大約100米長，另外還有中山路二段920巷，也一併處理；今天重刨鋪後他們將盡快前往稽查，若發現修復品質仍然不佳，還是會要求持續改善。

彰化市南郭路面原鋪品質不佳，今再度刨鋪。（圖由公所提供）

彰化市博愛路面原鋪品質不佳，今再度刨鋪完成。（圖由公所提供）

