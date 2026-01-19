嘉市民族國小西側二期公辦都更招商說明會 吸引業界詢問

嘉市民族國小西側二期公辦都更招商說明會，吸引業界參與詢問。（嘉市政府提供）

嘉義市政府推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，今天在嘉市鈺通大飯店舉辦招商說明會，吸引建設公司、不動產開發公會、保險業及資產管理公司等業界參與詢問。市府都市發展處表示，針對招商文件有疑義者，可於元月29日前，行文市府申請釋疑，市府會將於2月28日前統一回覆，提供有意願業者參考。

市長黃敏惠表示，市府率先進行民族國小旁第一期公辦都更，為中彰投雲嘉地區首例公辦都更，第二期將在市中心約2976坪精華地段導入商業機能、社會住宅等多元設施，結合民間投資動能，帶動城市再發展，目前已正式啟動招商，歡迎各界把握難得的核心區位投資機會，共同參與打造嘉市城市新樣貌。

民族國小西側二期公辦都更案是嘉市近年來市中心規模最大、條件最優的公辦都市更新招商案件之一，基地位處民族路、吳鳳北路重要節點，鄰近文化路商圈與多項生活機能，市府透過公辦都更方式，期引入民間資源與專業，打造結合居住、商業及公共服務的城市新核心。

都發處長許懷群說，本案基地面積約9837平方公尺（約2976坪），土地權屬單純，皆為公有土地，已完成各公地主協議整合，並自去年12月30日起正式公告招商，預估投資金額超過50億元，未來開發除住宅及商業機能外，亦規劃社會住宅、公共停車場及多項社會福利設施，兼顧都市發展與公共利益。

都發處表示，將於元月28日在台北寒舍艾美酒店辦理第二場招商說明會。

嘉義市長黃敏惠（前排右一）出席民族國小西側二期公辦都更招商說明會。（嘉市政府提供）

嘉市民族國小西側二期公辦都更基地位處民族路、吳鳳北路重要節點。（嘉市政府提供）

