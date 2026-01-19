為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北義天宮安座41週年慶 捐10萬助三重獨居長者

    2026/01/19 19:55 記者羅國嘉／新北報導
    新北市三重區義天宮安座41週年，今（19日）舉辦慶祝典禮暨歲末感恩餐會，除依循傳統宗教儀式祈福外，也結合公益行動，捐贈新北市三重區公所「獨居老人照顧基金」10萬元。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區義天宮安座41週年，今（19日）舉辦慶祝典禮暨歲末感恩餐會，除依循傳統宗教儀式祈福外，也結合公益行動，捐贈新北市三重區公所「獨居老人照顧基金」10萬元。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區義天宮安座41週年，今（19日）舉辦慶祝典禮暨歲末感恩餐會，除依循傳統宗教儀式祈福外，也結合公益行動，捐贈新北市三重區公所「獨居老人照顧基金」10萬元，以實際行動關懷在地獨居長者，展現宗教團體回饋社會、守護弱勢的正向力量。

    義天宮安座至今41年，長期深耕地方，不僅是民眾重要的信仰中心，也積極投入公益慈善、急難救助及社區關懷等工作，持續以實際行動回饋社會。此次週年慶活動除遵循傳統宗教儀式，祈求國泰民安、社會祥和外，也在歲末年終之際舉辦感恩餐會，感謝志工與信眾長期支持，共同見證義天宮在地方的深厚連結。

    活動中並舉行捐贈儀式，由新北市民政局長林耀長及三重區長王坤南代表受贈。林耀長指出，宗教團體長期在地方扮演穩定社會、關懷弱勢的重要角色，義天宮持續投入獨居長者照顧，對完善地方社會安全網具有實質助益，也為社區注入溫暖力量。

    義天宮主委林凱表示，未來將持續秉持回饋社會的精神，結合宗教信仰與公益行動，深化在地關懷，讓善的力量在社區持續發酵；王坤南也說，未來將持續結合民間宗教團體與社會資源，推動多元公益服務，攜手照顧弱勢族群，打造更具溫度與韌性的城市環境。

    新北市三重區義天宮捐贈新北市三重區公所「獨居老人照顧基金」10萬元，由新北市民政局長林耀長（左2）及三重區長王坤南（右3）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區義天宮捐贈新北市三重區公所「獨居老人照顧基金」10萬元，由新北市民政局長林耀長（左2）及三重區長王坤南（右3）代表受贈。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區義天宮安座41週年，今天舉辦慶祝典禮暨歲末感恩餐會。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區義天宮安座41週年，今天舉辦慶祝典禮暨歲末感恩餐會。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播