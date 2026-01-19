為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中11歲女童大叫送醫不治感染B19病毒？中檢指無法證實

    2026/01/19 19:28 記者陳建志／台中報導
    台中11歲女童傳感染B19微小病毒喪命，但台中地檢署澄清未收到任何檢驗報告。（記者陳建志攝）

    台中11歲女童傳感染B19微小病毒喪命，但台中地檢署澄清未收到任何檢驗報告。（記者陳建志攝）

    台中一名11歲女童，之前已咳嗽1個多月，近日和家人到中國旅遊，返國後10日和家人到太平買包子，沒想到上車後突大叫一聲後昏迷，雖送醫裝葉克膜搶救仍不治。檢察官本月15日安排解剖，收集相關器官組織切片，初判為多重器官衰竭，今天有媒體傳出女童是感染B19微小病毒喪命；不過台中地檢署澄清，尚未收到關於本案任何檢驗結果報告，對於報導真實性無法證實。

    這名女童之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，家人日前帶他到中國旅遊，並在10日返國，途中行經太平區一處加油站停車加油，女童並下車買包子，沒想到上車後突然大叫一聲「啊」後就失去生命跡象。

    家人先送往附近的台中市立老人復健綜合醫院，又轉送中國附醫兒童醫院急救，雖裝葉克膜全力搶救仍在12日上午宣告不治。

    為釐清死因，台中地檢署檢察官15日安排解剖，採集相關器官組織切片，初判為多重器官衰竭，需再經法醫研究所鑑定確認。

    不過今天卻有媒體傳出，女童驗出「B19微小病毒（Parvovirus B19）」陽性，醫師研判恐是病毒侵襲心臟引發猛爆性「急性心肌炎」死亡。

    對此，台中地檢署表示，至今尚未收到關於本案的任何檢驗結果報告，對此報導的真實性無法證實。

