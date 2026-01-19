台中公園二期好宅上梁拚年底完工 可提供24戶入住

台中公園二期好宅今上梁拚年底完工 。（市府提供）

台中市政府緊鄰百年台中公園的精華地段，斥資約2.1億元，規劃社宅「台中公園二期好宅」，自2024年底動土開工以來，工程進度超前，今日舉行上梁典禮，台中市住宅處指出，預計今年底完工，共可提供24戶住宅以及8戶店鋪使用。

住宅處指出，台中公園二期好宅鄰一中商圈、中友百貨等生活機能極佳，市府克服腹地狹小等挑戰，規劃地下1層、地上4層社宅，共可提供一房型22戶、二房型2戶等24戶以及8戶店鋪，在3至4樓居住層規劃共享廚房與共享客廳，創造住戶自然的交流場域，重塑鄰里互助的溫暖聚落。

住宅處指出，此案自2024年底動土開工以來，施工進度順利，年底完工後將與鄰近的「台中公園一期好宅」串聯成完整的社宅聚落，共享社區資源。市府亦將持續針對青壯年、新婚及育幼家庭提供加分權重，提升青年承租比率，減輕年輕世代壓力，落實「願生、敢養」的政策目標。

住宅處指出，除台中公園二期好宅預計今年底完工，西屯市政好宅也將於今年完工；烏日高鐵好宅、太平育賢三期好宅及南屯建功5號好宅，則將於今年底開放入住。

