教長終極目標廢「校事會議」 人本強烈反對

教育部長鄭英耀今受訪。（記者林曉雲攝）

針對教育部長鄭英耀今（19）日於立法院答詢表示，「終極目標是廢除校事會議、回到教評會」。人本教育基金會今晚發聲明表示，深感訝異並嚴正反對，抨擊不適任教師處理制度將嚴重倒退，更是無視過去教評會連性侵學生的教師都敢包庇的長期血淚事實。

人本指出，根據國家人權委員會研究結果，應解聘、終局停聘、不續聘的案件，被大案小辦的比例非常高，實際上即使體罰或霸凌學生，造成其身心嚴重侵害，經過調查小組調查屬實，這些應解聘的案件，在經過教評會處理後，還有5成4懲處只有申誡以下（106-111學年），過半的極度嚴重案件，明顯過分的大案小辦，如果再倒退成只有教評會、沒有校事會議的制度，不只是忽視大案小辦情形，更是擺明要漠視遭到嚴重暴行對待的孩子，棄學生於不顧。

人本指出，校事會議制度爭議至今，不論是關心教育的團體、家長、教師團體或政府所提出來的正式主張，方向上不外乎是要求公正的調查處理、使制度透明可課責、能夠建立教師專業倫理來提升教師職業尊嚴、制度能夠同時保障學生及教師的權益，在這4個重要價值作為前提之下，也要盡可能提升制度效率，減輕學校負擔。

人本質疑，過去教評會連性侵學生的教師都解聘不掉，一直到教師法修正，改為經性平會認定性侵、嚴重性騷擾的案件，不經教評會決議即應解聘，才有改善，當時教師法會配合性平法做這樣的立法，其實已經揭示：整體社會已經非常清楚，讓同校同事們處理自己學校的不適任教師，會因為同事情誼、擔心遭後續責難、怕遭到排擠或報復等壓力因素下，難以期待公正性。

人本表示，如果廢除校事會議走回教評會機制，等同是教育部在向社會大眾表示，未來孩子在學校受到身心暴力對待，權益被侵害時，不需要獲得公正處理，完全背離所有制度進步的方向與價值，教育部應該立即懸崖勒馬。

人本指出，目前校事會議加上教評會的制度，至少有調查人員全員外聘的優勢，縱使教評會仍時常輕輕放過，但至少事實的釐清較以往更公正透明。而教育部明知每年校事會議處理案件數量千餘件，比起高級中等以下學校19.6萬多名正式教師，或加上長期代理代課的23萬多名教師，進行行政調查的數量難稱浮濫，如果要更倒退，真是匪夷所思。

教長鄭英耀今在立法院教文會答詢說，終極目標要廢除校事會議。人本教育基金會發聲明反對，並提出國家人權委員會的報告佐證。（圖由人本基金會提供）

