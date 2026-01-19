開著「教室」去上課！退休師楊昌珣改裝小貨車 巡迴偏鄉智慧教學

行動智慧學校今天來到彰化芬園富山國小，學生們戴上VR頭盔體驗3D世界。（民眾提供）

52歲的退休老師楊昌珣成立「台灣智慧教與學推廣協會」，將小貨車改裝成「行動教學車」，白天是一所行動智慧教室，晚間則成為寢室，與團隊在全台走透透，1年半來走訪全台146所偏鄉學校。行動智慧學校今天（19日）來到彰化縣芬園鄉富山國小，學生們戴上VR頭盔操作平板，體驗3D世界的奇幻想像與便利。

「行動智慧學校」計畫核心在於不受空間限制，將科技資源直接送到孩子身邊。今天在富山國小校園中，學生們不再受限傳統課桌椅，而是透過T++平板互動軟體，和老師進行即時回饋與零距離學習。

本次行動亮點之一是「VR初體驗」，學生們在學習操作虛擬世界的過程中，鍛鍊了專注力、觀察力與控制能力。這不只是科技的「炫技」，而是為學生的科技學習種下一顆會發芽的種子，讓科技成為啟動學習的鑰匙。

富山國小家長會長林泓邦表示，校園導覽課程能強化學生的系統思考與資料蒐集能力，讓孩子學會與土地連結，培養愛鄉情懷。富山國小秉持「資訊智慧 國際視野 創客操作 強化基礎學力」的信念，透過科技工具啟發學生的空間、語文與人際多元智能。

校長雲美雪則說，該校屬於非山非市的小型學校，學生多為首次體驗VR頭盔，希望交給孩子的不只是新奇感受，同時也是實際運用科技的能力；此次透過台灣智慧教與學推廣協會、奇鋐科技的策略聯盟，讓學校師生在科技學習上收穫滿滿，體驗3D世界的奇幻想像與便利，培育科技應用力與科技敘事力的現代國民。

