交換代替購買！桃園玩具行動走遍11校 讓二手玩具重生

參與學生利用二手玩具再製新玩具的成果展示。（記者李容萍攝）

參與學生利用二手玩具再製新玩具的成果展示。（記者李容萍攝）

回收玩具再造新創意。（記者李容萍攝）

為深化永續教育、落實資源再利用，桃園市「玩具行動車暨小傳愛社團成果分享會」今（19）日在楊梅區瑞埔國小登場，透過學生分享、影片回顧及成果展示等方式，呈現二手玩具再利用的豐碩成果，讓「分享」成為孩子們最有感、最真實的學習行動，參與學童均開心表示，不只可以幫媽媽省下買新玩具的錢，還能為地球盡一份心力。

瑞埔國小攜手長期深耕全國的「台灣玩具圖書館」，共同推動校園永續行動與環境教育。台灣玩具圖書館深耕二手玩具回收與再應用已逾22年，每年回收玩具以噸計算，重新整理後再分享出去的玩具更以萬件為單位。

透過環保與教育並行的理念，讓二手玩具化身為再次傳遞的禮物，延續其生命價值，並藉由「小傳愛社團」與「玩具行動車」計畫，帶領桃園市各校學生實際參與循環永續行動。本次計畫有11所學校、1174位學生參與，透過實際體驗與行動，引導孩子理解資源循環的重要性，並將玩具轉化為傳遞愛與溫暖的媒介。

其中，參與「玩具行動車」計畫有蘆竹區大華國小、桃園區慈文國小、楊梅區楊明國小、復興區高義國小、觀音區育仁國小及大溪區內柵國小等6校、1113位學生參與，完成玩具交換達717件。學生在校園推動二玩具交換與分享活動，以「交換代替購買、以分享學習珍惜」，深化對資源永續的理解。

參與「小傳愛社團」的學校則有蘆竹區大竹國中、八德區大成國中、桃園區中埔國小、平鎮區南勢國小與楊梅區瑞埔國小，共計5校、61位社團學生。學生走入社區，透過玩具作為互動媒介，服務488人次長輩，在陪伴與共玩中推動循環永續教育，並深化學生的公民素養。

台灣玩具圖書館王亞賢副理事長表示，投入二手玩具回收與再利用已超過22年，始終相信每一件玩具都承載著陪伴與記憶，只要被好好整理、重新分享，就能再次帶來歡笑與溫暖。

市府教育局副局長賴銀奎表示，參與計畫的學生充分展現對長輩的關懷、對同儕的分享、對幼童的陪伴，以及對地球的珍惜，在愛與永續中完成一場具意義的學習旅程。未來桃園將持續引領永續教育發展，期盼讓資源不再只是拋棄式的活動，而能成為市民日常生活中的自然行動。

中埔國小成果展示。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法