中興新村省府宿舍活化 12間民宿擬春節前試營運

國發會活化中興新村省府宿舍，第二批標案民宿群已裝修接近完工，紅瓦白牆的宿舍，在夕陽映照下十分美麗。（記者陳鳳麗攝）

國發會活化中興新村第2批標租案12間省府宿舍，內部裝修已臻完成，業者已向南投縣府申請登記，業者希望能趕在春節前試營運。該民宿群中有3間提供給由地方創生育成村培育的文創者，主要經營咖啡輕食、綠色旅遊，9間民宿將採人工智慧管理，遊客可深入了解、體驗花園城市的悠閒和文化底蘊。

國發會第2批作為民宿的標租案，由知達開發公司得標，該業者也是首批省主席官邸標租案的得標廠商，省主席官邸和民宿群同時進行內部裝修，目前民宿群內部裝修會較早完成。業者林吉財表示，民宿群的其中3間經營者都是年輕文創者，有1間已開始試營運，假日已有遊客上門。

該批活化案中，9間民宿分布在整條光華二路二街，其中有2、3間環繞中興新村最具特色的囊底路，未來營運後，民宿會採人工智慧管理模式，遊客先雲端預約，現場則操作人工智能報到機報到、支付尾款、取房卡。未來管理中心也會設置智能販賣機，遊客可購買泡麵等簡單食物，在大廳用電磁爐烹煮。

林吉財說，這批民宿群與一般的民宿氛圍大不相同，因中興新村是以英國花園城市為設計藍圖，環境優美，且有歷史人文的底蘊，希望投宿遊客能以村民的心情，融入中興新村的生活環境，不只慢遊，也能與省府宿舍的居民，近距離聊天、互動。

民宿群位在中興新村光華二路二街。（記者陳鳳麗攝）

第二批中興新村省府宿舍活化案，民宿從街頭分布到尾端的囊底路。（記者陳鳳麗攝）

中興新村極具特色的囊底路。（記者陳鳳麗攝）

中興新村民宿群，內部已裝修接近尾聲。（記者陳鳳麗攝）

