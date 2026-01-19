快來台南大內走春！大內高手「尋飽地圖」 美食全蒐羅

大內區公所推出「大內高手尋寶圖」和酪梨造型文創小物，後續將透過活動，鼓勵民眾到大內走春。（記者劉婉君攝）

台南市大內區公所繼「美好大內」地圖後，近日再推出「大內高手尋飽圖」，盤點大內區內所有的餐飲店家，方便民眾按圖索驥。另外還有以大內酪梨為造型的文創小物，相當可愛，民眾只要在農曆春節期間到大內走春，至地圖上的店家消費打卡，就可以參加大內文創小物的摸彩，詳細活動辦法將在後續公布。

大內區長陳俊達表示，「大內高手尋飽圖」收錄的48個店家，為去年社區營造計畫盤點全區餐飲的成果，分為餐廳、小吃、等路（台語，禮物）、飲料、攤仔位（台語，攤位）、早頓（台語，早餐）等類別，民眾只要掃描地圖上的QR Code，就能跟著導航前往。

陳俊達指出，尋飽圖目前印製2000張，將在大內區圖書館、南瀛天文館、過去珈琲、怡東農園等地點供民眾索取，也將開放線上電子檔，目前也規劃在農曆過年期間，舉辦到尋飽圖上店家消費打卡抽大內文創小物的活動，希望吸引民眾到大內走春。

而以酪梨為造型的皮套鑰匙圈，則是因為大內酪梨產量全國第1，在地農產為元素，藉此讓更多人認識大內產業。

