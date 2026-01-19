青青草原溜滑梯鐵絲刺穿釀傷 網諷前任政績高虹安不宣傳也不管

新竹市有網友稱青青草原的溜滑梯繩索磨損，已有鐵絲刺穿外露，導致遊客受傷。網友留言諷因是前任市長林智堅政績， 現任市長高虹安不宣傳也不管了。（照片取自新竹爆料公社貼文）

新竹市有網友在臉書社群「新竹爆料公社」貼文稱香山區青青草原的溜滑梯遊具有繩索已磨損，且內部鐵絲已刺穿，相當危險，有遊客玩後手部遭刺受傷流血，已先用抹布綁起來，提醒大家去玩要注意。此貼文也引來網友留言，有的酸因是前一任市長林智堅的政績，高虹安不宣傳也不管了，亦有人稱，「青青草原，原則上已經廢了，市政府的心思沒有香山，除了選舉需要」。

對此，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心表示，接獲通報後已派員現場查處，經初步現場查看，該設施確有繩索老化情形，已圍起警示帶，採取臨時防護措施，加強現場警示標誌，修繕完成前暫時避免民眾使用。目前已錄案通知維修廠商儘速修繕；提醒民眾如發現公共設施損壞或安全疑慮，可向市府通報。

此貼文因有受傷流血的照片及繩索鐵絲刺穿照片，引發網友留言。有網友稱青青草原溜滑梯在林智堅任內完成時，號稱是北台灣最長的溜滑梯，很受大小朋友喜愛，引發爭相前往遊玩熱潮，更帶動青青草原周邊觀光潮。網友稱「是不是前一任的政績，現任市長都不宣傳也不管了？！」

另有網友留言指出，市立動物園也沒看過現任市長、副市長宣傳，雖然動物園小，是可帶小孩去走走的地方，小孩很喜歡去動物園，假日還可以去花市打彈珠，是週末喜歡的行程，建議市府延續，不應有不是你的政績，連宣傳都不願意的心態。

