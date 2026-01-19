「鄭方形」刷流量、賺抖內？！ 南市府特設專區嚴正駁斥謠言

南市府召開記者會說明，並在教育局官網特設「鄭方形事件澄清專區」，呼籲勿轉傳未經查證影片及捐款。（記者王姝琇攝）

針對民眾「鄭方形」持續於社群媒體散播不實訊息，指稱其幼兒遭性侵案遭南市教育局「吃案」一事，市府今天邀集各界相關代表嚴正澄清。為導正視聽，教育局於官網設置「鄭方形事件澄清專區」，同步發布一系列真相說明影片、Q&A懶人包，及相關法律文書，呼籲社會大眾回歸司法事實，「不應以不存在的事件，持續傷害無辜孩子」。

鄭姓男子指稱女兒就讀幼兒園遭不當管教及性侵，案件經司法調查後檢方作出不起訴處分，法院也裁定駁回交付審判，司法程序已告終結，但事件延燒1年多鄭男仍持續於網路散布相關不實內容，甚至多次到台南跨年晚會鬧場，引發社會爭議。

市府今大動作召開記者會，並在教育局官網特別設置「鄭方形事件澄清專區」，就是為了呼籲勿轉傳未經查證影片及捐款。副市長葉澤山沉痛指出，鄭方形的行為已從尋求真相，轉變為利用孩子進行網路煽動與募款，不僅對自身孩子造成難以抹滅的標籤傷害，更波及其他無辜幼童與家長。市府全力支持教育局及所有受害家長與遭霸凌同仁透過法律途徑追究到底。

教育局長鄭新輝指出，鄭方形所指控之案件，業經檢察官偵查後於去年2月20日作出不起訴處分，復經台灣台南地方法院於同年6月20日裁定駁回其交付審判之聲請，全案司法程序已告終結。司法機關經調查，包括數位鑑識還原監視器畫面及扣案手機均未發現任何犯罪事證，相關驗傷報告亦無明顯外傷紀錄。所謂「吃案」之說，實為無視司法結果之不實指控。

為使公眾掌握事件全貌，教育局特於官網建置「鄭方形事件澄清專區」，系統性彙整判決書、法律裁定、懶人包圖卡，及真相影片。本次公開之影片內容明確顯示，鄭方形夫婦早已多次前往教育局觀看相關監視影像，並非其所稱「要不到影片」。

另揭露鄭方形非法取得畫面，惡意剪輯其他幼童因分離焦慮受安撫之日常片段，影射為不法情事，誤導社會大眾、博取關注與募款。專區亦整理事件時間軸，說明其募款資金流向與實際用途，提醒民眾慎防網路不實訊息，避免成為詐騙幫兇。

財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會（YMCA）執行長陳振傑表示，園方始終秉持專業與愛心照顧每位幼兒，對於監視器畫面遭非法取得並惡意剪輯，扭曲園長安撫分離焦慮幼童的日常畫面，感到極度痛心與遺憾。此舉不僅污衊園內教保人員的專業與人格，更讓所有認真工作的教育同仁承受莫大壓力。

孩想陪你長大聯盟總召徐妮妮表示，她強烈譴責任何利用孩子苦難進行網路募款與煽情的行為。她指出，鄭方形的作為已非單純的個案訴求，而是系統性地製造恐慌、撕裂親師信任，並對其他家庭造成真實的霸凌與傷害。聯盟堅決呼籲大眾停止轉傳未經查證的訊息，共同守護乾淨的教育環境，讓孩子能真正安全、快樂地成長。

教育局重申，針對鄭方形近日於公共場合擾亂秩序、過去咆哮公務人員、涉嫌性騷擾女性同仁、疑似竊取公務硬碟及散布不實陳述等，教育局與受害同仁已依法提出妨害名譽、竊盜、違反個人資料保護法等共17項刑事告訴，司法機關偵辦中。

