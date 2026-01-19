為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄民眾公園賞落羽松 驚見「鱷魚火箭」鱷雀鱔

    2026/01/19 18:12 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄民眾逛凹子底森林公園賞落羽松，驚見「鱷魚火箭」鱷雀鱔。（民眾提供）

    高雄民眾逛凹子底森林公園賞落羽松，驚見「鱷魚火箭」鱷雀鱔。（民眾提供）

    高雄市有民眾逛凹子底森林公園賞落羽松，赫見生態池竟有「鱷魚火箭」鱷雀鱔，農業局研判應是民眾棄養或放生造成，環保局將委託專業釣手，協助移除鱷雀鱔。

    鼓山區凹子底森林公園生態池畔種了一大片落羽松，冷氣團一波接一波，日夜溫差大，落羽松變色換新裝，綠、黃、橘紅色交織，與湖水相輝映，如詩如畫，彷彿置身國外，成為冬季限定美景。

    有民眾前往凹子底森林公園欣賞落羽松，赫見生態池竟有外來入侵種「鱷雀鱔」，俗稱「鱷魚火箭」目測大約80公分，令民眾感到十分驚訝。

    農業局表示，鱷雀鱔非台灣物種，屬於外來入侵種，是北美洲最大淡水魚類之一，因頭形狀似鱷魚得名，體型巨大，成年體長可達2公尺，甚至超過3公尺，體重可逾150公斤。

    農業局研判民眾購買觀賞魚後，棄養或放生到公園生態池中，呼籲民眾切勿棄養，以免破壞自然生態。

    環保局今派員前往了解，發現有1隻鱷雀鱔，近日將委託專業釣手協助，將邀集農業局辦理會勘，研議更佳方式移除鱷雀鱔。

