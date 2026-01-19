為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化首站來了！台61鹿港179K設休息站 最快明年2月開幕

    2026/01/19 17:53 記者張聰秋／彰化報導
    台61線穿越彰化縣路段全是高架路段，交通部公路局評估後，已同意在台61線彰化鹿港段、179K處設置公路休息站。（擷取自Google Maps）

    首站終於來了！台61線西部濱海快速公路行經彰化縣全是高架路段，但縣內無休息站，立委陳秀寳今（19日）捎來好消息，交通部公路局評估後，已同意在台61線彰化鹿港段、179K處設置公路休息站，工程也已完成發包，最近將開始施作，預計明年（2027）2月開幕使用。

    陳秀寳說，彰化縣為中部地區的重要交通樞紐，境內國1、國3高速公路及快速道路交通繁忙，卻沒有休息站供駕駛稍作休息與停留，也讓在地觀光及產業少了一個推廣的機會。

    原先，陳秀寳請公路局評估線西段設置休息站，然公路局與廠商開會，無廠商有意願經營，多方評估後，建議將設置點改為鹿港，後續由公路局順利完成公開招標，未來該休息站的設置點在台61線179公里處，目前正辦理細部設計，工程約1年時間，最快明年2月啟用。

    據了解，台61線沿線已有新竹新豐、台中大安及雲林口湖等3處休息站，都建在台61線高架橋下，方便用路人中繼休息，彰化鹿港休息站未來也是在高架橋下，功能與設施大同小異，雖然營運規模比不上高速公路系統服務區的休息站，但是停車、用餐、廁所等基本功能都有，「麻雀雖小，五臟俱全！」

    立委陳秀寳捎來好消息，台61線彰化段將設休息站，預計明年2月啟用。（擷取自陳秀寳臉書）

