穩定台灣鯛價格 漁業署宣布啟動8百噸凍儲收購措施

農業部漁業署宣布將啟動台灣鯛8百噸凍儲作業以穩定價格。（資料照）

受去年8月初後美國課徵20%對等關稅與中國低價倒貨吳郭魚到美國市場等影響，我國台灣鯛（吳郭魚）出口受衝擊，後續去化出貨塞車影響市況。農業部漁業署今（19日）表示，將啟動台灣鯛凍儲作業，預計收購800噸，並擴大國內行銷。

產業界反映，目前吳郭魚池邊價格已低於合理價格，呼籲政府啟動凍儲收購作業。漁業署表示，因應美國關稅對我國吳郭魚外銷造成短期之影響，已訂定「因應美國關稅養殖吳郭魚凍儲獎勵作業原則」，該措施規劃推動凍儲總量800公噸，在嘉義、台南、高雄、雲林及屏東等主要產區地方政府受理及抽查，由漁業團體、具工廠登記之加工廠及農企業參與，凍儲3個月者每公斤補助5元、凍儲6個月者每公斤補助10元，以紓緩產期集中上市壓力，穩定市場價格。

另因應美國實施「海洋哺乳動物保護法」，漁業署表示，出口業者若需申請核發水產品輸銷美國資格證明書（COA），養殖漁產品來自當年度或前一年度有完成放養量申（查）報可供確認即予核發，呼籲業者落實放養量申（查）報，並依實際放養動態異動登錄。

漁業署表示，原美國對台灣課徵對等關稅是32%，經與美國協商後，對等關稅調降至15%且不疊加，相比台灣吳郭魚在美國市場競爭對手國中國、越南、印尼等，台灣取得最低稅率，可望提高台灣鯛在美國市場的競爭力。

