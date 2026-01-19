為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    化身小小考古員 動手挖掘熱蘭遮城祕密

    2026/01/19 17:44 記者王姝琇／台南報導
    考古埕小學堂透過實地帶領學童參與考古、走讀，落實考古即生活的精神。（記者王姝琇攝）

    考古埕小學堂透過實地帶領學童參與考古、走讀，落實考古即生活的精神。（記者王姝琇攝）

    台南市文化資產管理處以大員市鎮為主軸，結合社會與綜合領域課程內容，透過考古研究、歷史走讀與生活體驗，引導學童從多元角度認識17世紀熱蘭遮城與大員市鎮的城市樣貌與文化內涵，落實「考古即生活」。

    南市文化局長黃雅玲表示，安平的熱蘭遮城與大員市鎮，是台南城市發展的重要起點，此次推出「考古埕小學堂」以國小學童為主，透過實地參與考古工作的專業團隊，將艱深的學術研究簡化，透過體驗培養學童們對文化資產的認識與認同。

    本次2.0版「考古埕小學堂」的核心亮點，由成功大學考古學系團隊帶領「挖掘熱蘭遮的祕密—考古小偵探探出任務」，團隊分享2025年於考古埕南側的最新發掘成果，帶領學童從遺跡線索中找尋安平早期房屋的原始樣貌，認識不同街廓配置與居住型態的變化，進一步理解考古如何協助重建城市空間與過往人們的生活樣貌。

    活動也邀請在地資深文史老師邱明賢帶領「解密大員城」走讀課程，從磚瓦與遺構出發，探索17世紀居民的生活線索，串連考古遺址周邊重要景點，展開一段從17世紀走向近代安平的時光旅程。課程同時結合飲食文化體驗「穿越1624」食物旅行課程，運用當時已出現的食材製作「大員風味水果沙拉」，讓學童透過味覺與實作，感受歷史與常民生活的緊密連結。

    黃雅玲表示，透過跨領域師資合作與多元教學形式，「考古埕小學堂」不僅傳遞歷史知識，更希望以立體且生活化的學習方式，引導孩子在體驗中理解文化資產的價值，進而成為認同土地、守護文化的行動者。未來也將持續推動考古教育與文化資產推廣，讓更多市民，特別是年輕世代，能在日常生活中親近並認識台南深厚而獨特的歷史文化。

