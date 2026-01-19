喜迎馬年 南市觀旅局推走春樂購遊全攻略

新化年貨大街將於2月10至16日熱鬧登場。（南市經發局提供）

迎接馬年，南市觀旅局特別推薦結合傳統年節、自然景觀與國際觀光亮點的春節走春樂購遊路線，串聯新化年貨大街、虎頭埤風景區與奇美博物館，邀民眾春節期間走訪台南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝術文化。

新化年貨大街將於2月10至16日熱鬧登場，每逢春節總吸引大量人潮，老街沿線匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，洋溢濃厚過年氣息。此外，可順道造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文層次。

接著可再沿著南168線前往虎頭埤風景區，在湖光山色與綠意環繞中踏青休憩。虎頭埤素有「台南後花園」之美譽，擁有環湖步道與寬廣草坪，是春節期間親子同行、放鬆身心的熱門去處，讓行程從熱鬧年節氛圍自然轉換至悠閒的自然體驗。

隨後可到以典雅歐式建築與寬廣園區聞名的奇美博物館，國際大展「埃及之王：法老」展出多件珍貴文物，帶領民眾一窺古埃及文明的神祕魅力；「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」亦於2月20至22日於台南都會公園及奇美博物館周邊登場。

觀旅局長林國華推薦，造訪奇美博物館後，旅客可順遊十鼓文創園區，或前往市區品嚐小吃；若安排多日行程，千萬別錯過選擇最具台南特色的旅館和民宿，並可順遊安平老街、安平古堡、赤崁樓等知名景點，規劃一趟充實豐富的春節行程。

市長黃偉哲說，市府以「一次規劃、多元體驗」為核心，整合春節年節氛圍、自然踏青、藝文展覽與大型活動推春節套裝行程，期盼旅客透過行程安排，放慢腳步深入體驗台南文化、藝術、美食與生活節奏，讓春遊兼具熱鬧氛圍與文化深度。

「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」於2月20至22日於台南都會公園及奇美博物館周邊登場。（南市觀旅局提供）

奇美博物館國際大展「埃及之王：法老」展出多件珍貴文物。（南市觀旅局提供）

虎頭埤風景區是春節期間親子同行、放鬆身心的熱門去處。（南市觀旅局提供）

