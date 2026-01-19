大學學測》社會科「權利保障」重中之重 全中教估五標可能降低

大學學測社會科含歷史、地理及公民，全中教團隊表示，「權利保障」為重中之重，估五標可能降低。（全中教提供）

大學學測結束了！最後一節考社會科，包括地理、歷史及公民，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）試題評論教師團隊表示，地理屬中偏難，圖表比例高，預估影響五標可能會降低；歷史難易適中、跨科跨域題多，對程度中等但努力念書的學生友善；公民回歸觀念應用，重視核心概念，難度中間偏易，「權利保障」是命題重中之重，法律原則與精神為重要範圍。

地理包括新北市明德高中楊嵐雅、板橋高中謝嘉宸、台師大附中何榆，他們表示，除了著重台灣在地議題，也著重國際結合，展現「生活化與全球化」，探討自然災害及產業風險；凸顯地理基本概念在地緣政治的重要性，從「人地互動」凸顯地理知識遷移與國際連結的重要性，「素養」與「跨科整合」成地理科得分關鍵，其中強調整合性的地圖與文本判識的轉換，題幹文字數量偏高，且結合等高線、衛星影像、主題地圖、地形暈渲圖、等高線判讀，例如第20題將數值高程模型，融入手機射擊遊戲情境；第28題緊扣台積電熊本設廠時事；混合題第53-54題結合地形暈渲圖，探討鐵路改線地理因素；第60題分析古今資料的地圖疊合問題。

歷史包括台北市萬芳高中謝家偉、建中莊珮柔、松山高中陳詩雯，他們表示，跨科跨域題多，反映東亞世界課綱中「動態分域」概念應用，考生掌握經典議題與基本概念可得高分，部分題目可從考古題找到經典議題，如衝擊回應、元代漕運、阿富汗大佛、日治時期糖業經營的概念，第一冊台灣史單題較少，與第二冊、第三冊做跨冊或甚至跨科題組較多，反映課綱中東亞世界「動態分域」的概念，第57-60題以中國史的考題概念設計歷史地理公民3科合科題，是十分新穎的嘗試。

公民包括台北市內湖高中莊易霖、新北市新店高中張維軒、台北市中正高中林姿秀，他們分析，命題特色展現對概念的運用判斷，強調學生在理解核心概念後的理解運用，純粹記憶背誦的題目已不復見，試題文幹與過去相比閱讀負擔適中，公民試題僅有2題需判斷表格，而權利意識抬頭，從AI勞權到原住民正義等，「權利保障」是今年公民科命題的重中之重，題材涵蓋新興科技、弱勢族群與文化權益；法律題型著重於刑法目的與法律原則的操作。值得注意的是，經濟科考題數量較往年顯著增加，且涵蓋範圍廣泛，包括GDP、進出口貿易、外部成本與政府管制等，公民題將艱澀學理轉化為對社會議題的分析工具，引導學生關心公共議題並擴大公民視野。

