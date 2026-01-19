為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    欣農農牧涉重大違規 南市環保局重罰逾百萬

    2026/01/19 17:13 記者王姝琇／台南報導
    聯合稽查小組查獲欣農農牧涉重大疏失，重罰109萬8000元。（環保局提供）

    聯合稽查小組查獲欣農農牧涉重大疏失，重罰109萬8000元。（環保局提供）

    針對長期異味擾民及涉嫌重大違規的「欣農農牧」與「欣農好肥料」，台南市府展開高強度稽查，針對異味、廢水溢流重罰逾百萬，其中欣農好肥料更因非法回填廢棄物遭判刑確定，環保局持續展現維護環境正義的強硬決心。

    針對欣農農牧長期遭陳情污染問題，環保局自2011年起已累計裁處22件違規。最近一次查獲重大疏失，因槽內廢水滿溢，廢水經雨水溝流入場外地面水體，且業者未即時採取應變措施，環保局於1月13日依違反水污染防治法重罰109萬8000元。

    針對異味部分，主因為製程管控不當及未妥能完善空污防制措施等，環保局兩度進場採樣均超標，各依違反《空污法》裁罰10萬元。至於廢棄物部分也查獲有違規露天堆置、廢棄物管理疏漏未即時清理、申報聯單作業缺失及與許可計畫書內容不符外，還有違規收受植物性廢渣等情事，均依違反廢清法告發處分。

    環保局強調，為杜絕環境污染，已針對欣農農牧周邊民眾陳情熱區地點及風向等資料劃設「巡查熱區」，除設置微型感測器進行24小時監控外，並成立專案小組，針對空氣污染、水污染及廢棄物三大面向同步稽查。

    至於欣農好肥料公司，因查獲該公司違法堆置食品加工污泥，並不實申報，負責人涉及廢棄物清理法刑事責任，已由環保局配合地檢署、警察局及環境部移送法辦，並關閉該公司廢棄物收受權限並已歇業。

    該公司過去於2018至2019年間即因涉及食品加工污泥非法處理案，經環保局積極蒐證後由法院判刑確定。環保局強調，對於累犯業者將採取最高標準監控，不容許土地遭受二次污染。

