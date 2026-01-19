為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台14甲線、台8線可能降雪 公路局擬夜間預警封閉

    2026/01/19 17:06 中央社
    交通部公路局今天說，氣象情資顯示台14甲線、台8線高海拔路段有降雪機率、路面積冰不易消融，台14甲線18至41.5公里處、台8線107至141公里處，20日至24日不排除交通管制。（資料照）

    交通部公路局今天說，氣象情資顯示台14甲線、台8線高海拔路段有降雪機率、路面積冰不易消融，台14甲線18至41.5公里處、台8線107至141公里處，20日至24日不排除交通管制。（資料照）

    交通部公路局今天說，氣象情資顯示台14甲線、台8線高海拔路段有降雪機率、路面積冰不易消融，台14甲線18至41.5公里處、台8線107至141公里處，20日至24日不排除交通管制。

    強冷空氣將南下、氣溫驟降。交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，依目前氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線、台8線高海拔路段有降雨夾冰霰或降雪機率，及路面積冰不易消融情況。

    中區養護工程分局表示，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段、台8線107公里處大禹嶺至141公里處新白楊路段，20日至24日將視天氣及路況，不排除機動實施交通管制，如限掛雪鏈通行、預警封路，請用路人提前確認天氣、路況，隨車帶雪鏈並小心慢行。

    中區養護工程分局表示，高山天氣嚴峻，變化迅速難預測，管制路段視現況機動調整，欲行駛台8線、台14甲線用路人，因雪季期間山區路況難掌握，非必要勿前往，行旅前備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及交通資訊，預先規劃旅行備案，才能及時因應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播