屏東市國民運動中心健身超夯 銀髮族半價只要25元

健身練肌肉不再是年輕人的專利，許多年長者現在也喜歡到健身中心運動，屏東市國民運動中心健身中心，因為價格便宜，一般民眾每小時只要50元，年長者只要半價25元，現在成為許多年長者運動首選地方。

國人愈來愈重視運動健康，健身重訓不再是年輕人的專利，許多退休的銀髮族紛紛將健身中心列為每天報到的地方，加強身體心肺和肌力的訓練，讓身體更健康，一般私人健身中心採取月費或年費制，屏東市國民運動中心則有每次、月卡及季卡，全票每小時50元，敬老票只要25元，月卡1000元、季卡3000元，不限時間次數，還有30張的回數票2400元相當的划算。

常到國民運動中心運動的退休人員吳先生說，國民運動中心的費用低廉，有空就能來運動，同一個地點可以從事不同的運動，對他而言相當的方便。

屏東市國民運動中心執行長伍昱玟表示，由於大家愈來愈重視休閒運動，因此到國民運動中心運動人數愈來愈多，不但是健康中心超夯，近來匹克球運動也有愈來愈多參與，因此羽球場不但增加匹克球共用室內場地，室外有2個場地可以，目前國民運動中心較老舊的是室內游泳池的部分，雖然不斷進行更新設備，但受限於管路等設施較難改善，只能盡量維持運作，不完備的部分只能請大家見諒。

