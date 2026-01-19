為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    油漆師傅墜梯粉碎性骨折 「軟硬兼施」治療3個月重返職場

    2026/01/19 16:45 記者蔡淑媛／台中報導
    尤姓油漆師傅的手肘、陳先生腳踝嚴重粉碎性骨折，經手術及高壓氧、負壓治療，讓傷勢加快復復原。（記者蔡淑媛翻攝）

    尤姓油漆師傅的手肘、陳先生腳踝嚴重粉碎性骨折，經手術及高壓氧、負壓治療，讓傷勢加快復復原。（記者蔡淑媛翻攝）

    36歲的尤姓油漆師傅1年多前站在梯子上粉刷油漆，不慎墜落，造成右手臂粉碎性骨折，合併肘關節脫臼，經緊急關節復位及人工骨植入手術，後續以負壓傷口照護，及高壓氧治療，有效改善血液循環，加速俢復，「軟硬兼施」治療，順利讓傷勢在3個月內復原，重返職場工作。

    另名27歲賈先生騎車下班途中車禍，右腳踝骨折腫痛變形，為右腳遠端脛骨和腓骨的粉碎性骨折，合併踝關節脫位，緊急以骨板進行骨折復位手術，術後並安排雙壓輔助治療與復健治療，已能行走自如。

    台中醫院高壓氧中心主任暨骨科醫師黃敏旭指出，嚴重的肢體創傷，不只是骨頭骨折，也常傷及周邊的軟組，現在針對骨骼結構的「硬」傷，若遇粉碎性骨折，現行醫療科技已有新型鎖定鋼板能提供優異的穩定度，對於無法重建的碎裂部位，亦可透過人工植體置換來恢復功能。

    周邊組織的「軟」傷部分，則需掌握術後消腫的黃金期，藉由負壓傷口照護與高壓氧治療，「雙壓輔助」治療，有效改善血液循環、預防組織壞死與感染。

    黃敏旭強調，骨折治療不只讓骨頭復位，也要讓周邊軟組織同步修復，才能恢復正常生活。透過人工植體置換重建，或骨板復位硬組織，加上負壓照護與高壓氧的的雙壓輔助治療「軟組織」，軟硬兼施治療模式已成功幫助許多骨折患者，傷勢復原得更好，盡早回復正常生活。

    尤姓油漆師傅站在梯子上粉刷油漆，高處墜落，造成右手臂粉碎性骨折，合併肘關節脫臼。（情境照，記者蔡淑媛翻攝）

    尤姓油漆師傅站在梯子上粉刷油漆，高處墜落，造成右手臂粉碎性骨折，合併肘關節脫臼。（情境照，記者蔡淑媛翻攝）

    高壓氧治療能加速修復組織。（記者蔡淑媛翻攝）

    高壓氧治療能加速修復組織。（記者蔡淑媛翻攝）

    負壓傷口加壓治療，能減緩軟組織腫脹，加速復原。（記者蔡淑媛翻攝）

    負壓傷口加壓治療，能減緩軟組織腫脹，加速復原。（記者蔡淑媛翻攝）

