「送肉粽」上中彰到台中？ 花壇1/23送煞路線惹議

花壇鄉1月23日有一場「送肉粽」，呼籲民眾迴避。（資料照）

「送肉粽」到台中？彰化縣花壇鄉23日晚間將有一場「送肉粽」科儀，當地公告路線為大嶺巷接灣福路221巷，再接彰60-1後銜接東外環道至出海口，不過地方對於「出海口」到底送到哪裡議論紛紛；據了解，這個送煞路線疑可能會由東外環道接中彰快速道路，最終送到台中或彰化海邊。

有民眾認為，這場送煞科儀，雖然有公告送煞路線，但內容寫得不夠詳盡。公告寫1月23日晚上9點到11點舉辦「送肉粽」科儀；路線記載到東外環道至出海口，但由於東外環道並未接出海口，而是有多條路線銜接，例如往南接花秀路或番花路等路線後抵達鹿港海邊化煞；往北則是上中彰快速道路到台中海邊，或由彰南路接彰興路到大肚溪口化煞。

有民眾認為這個「送肉粽」路線看得霧煞煞，反而更容易引起民眾人心惶惶，路線內容應該要再詳盡才是，以免引起不必要恐慌。

這場「送肉粽」公告，呼籲沿途鄉親非必要勿在外逗留，請迴避送煞路線，以防犯沖事件發生；此一送煞科儀是為祈「亡者安息、存者安心」，請民眾不要恐慌。

