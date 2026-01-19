春節運價2/13上路！桃園計程車市區每趟次加收50、機場加100

桃園市計程車農曆春節運價，從2月13日至2月22日。（交通局提供）

農曆春節連續假期倒數計時，桃市府交通局表示，桃園市計程車農曆春節運價從2月13日至2月22日，期間除按原訂收費方式外，每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元，搭乘時間若從非加成跨到加成時段，統一以上車時間為準。

交通局表示，桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15%停留服務費（起程收費105元、續程收費每200公尺5元加15%、延滯計時收費每80秒加收5元），春節連續假期計程車加收運價實施期間，自2月13日0點至2月22日24時止共計10日，期間桃園市計程車比照往年每趟次加收50元、桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。

交通局提醒，春節運價實施期間，計程車駕駛人會在計費表上直接選取春節加成，乘客只要依據跳表顯示的金額付費即可；此外，民眾乘車時間若跨至加成運價時段，統一以上車時間為準，例如上車時間為2月12日23點30分，下車時間為2月13日凌晨1點，仍應依原價收費，不得加價。

交通局表示，民眾若遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃市府交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。

