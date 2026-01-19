為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣敬老卡升級每月1000元奏效 使用率升至56％

    2026/01/19 14:49 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣敬老卡2025年擴大升級服務，使用率明顯提高。（屏東縣政府提供）

    屏東縣敬老卡2025年擴大升級服務，使用率明顯提高。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府推動敬老卡，鼓勵長輩多外出、多活動，讓生活更健康，只要出門變方便，長輩就更願意走進社區、維持行動力，去年（2025）年11月起敬老卡點數提升至1000點（1點等同1元），且擴大使用範圍後，第四季申辦量新增近8000名長輩，使用率更達56%。

    屏東縣府社會處表示，敬老卡使用率2022年不到2成，但隨著服務項目擴大，2023年提升至28.7%，2024年更成長到近4成，2025年擴大升級後，第4季申辦量新增近8000名長輩，是前3季的近3倍，使用率更達56%，代表越來越多長輩「真的在用」這張卡，而非只是一張放在皮夾裡的卡片。

    在使用人次方面，2023年全年約44萬人次，2024年成長至約87萬人次，幾乎翻倍；2025年更是超過127萬人次，平均每個月超過10萬次的外出，等於平均每天有3500位長輩透過敬老卡搭車、運動或外出活動。

    統計2025年第4季使用率最高的項目為台鐵、公車客運與屏東市國民運動中心，其次是小黃公車與YouBike，符合鼓勵外出、維持健康的政策目標。第4季數據也顯示敬老卡正在改變長輩的外出行為，而且在女性長者身上特別明顯，外出次數比男性多了近2萬人次。

    屏東縣敬老卡可使用於台鐵、計程車、YouBike、航運前往小琉球，並首創讓具身障身份的敬老卡持卡者可搭乘復康巴士。敬老卡預算自2022年的870萬元，成長至2025年的3590萬元，規模擴大超過4倍；2025年的實際補助金額已超過3860萬元。

    社會處提醒，2025年11月以前持卡的民眾，不用換卡，請帶著卡片到全縣33鄉鎮市公所任一處「過卡」一次，點數才會升級，之後就可以每個月自動享有1000點補助。

