燙金的！書法家吳肇勳揮毫 「馬躍騰達」春聯免費送時間地點來了

馬年燙金的「馬躍騰達」春聯，明天開放索取，送完為止。（記者張聰秋攝）

「馬」年快到了，彰化縣民的小確幸又來了！彰化縣政府今年邀請鹿港書法名家吳肇勳親筆揮毫，書寫「馬躍騰達」書法字，印製成燙金春聯，縣府預計明天（20日）起開放民眾免費索取，就是要讓大家貼上新春聯，紅通通迎接新年好運到。

這次春聯大有來頭，縣府特別請出書法大師吳肇勳揮毫，筆觸奔放卻不失典雅，將傳統書藝美學與現代美學完美結合。馬年春聯就以「馬躍騰達」為題，除了字面討喜，用吉祥話祝福大家事業、家庭如駿馬奔馳般昂揚向上，也期盼藉由好話，為縣民帶來福氣，大吉大利、心想事成。

明天上午8點起，縣府上班時間，免費開放索取，數量有限，送完為止。想領取大師墨寶的民眾，可就近前往彰化縣政府1樓服務中心、各鄉鎮市公所、戶政事務所、環保局、稅務局及文化局服務台。

「馬」年春聯，彰化縣政府請來鹿港書法名家吳肇勳老師親筆揮毫，寫出「馬躍騰達」，象徵大家像駿馬一樣，事業家庭生活都衝刺向前。（記者張聰秋攝）

鹿港書法名家吳肇勳書藝「馬躍騰達」縣府開放民眾索取，數量有限送完為止。（記者張聰秋攝）

