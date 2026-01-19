竹北實中部分空間8月完工 115學年度招首屆4班80新生

竹北實中以「跨域優創、智啟未來」為願景，115學年度將招收第一屆新生4班80人。（擷取自竹北實中官網）

新竹縣政府投入總經費約6.7億元，興建縣立竹北實驗高級中等學校（下稱竹北實中），預計今年8月將完成局部行政及教學空間；縣府教育局表示，將以特殊選才、申請入學與免試入學多元入學管道，預計115學年度招收第1屆新生共4班80人。

縣府工務處表示，竹北實中位於原文小10用地，面積約1萬4654平方公尺。計畫分2期興建，首期工程總經費6億7770萬元，正在興建地下1層、地上5層的教學大樓，包含12班普通教室和其他專科教室、視聽教室、行政辦公室以及操場。今年8月將完成首屆招生所需的行政及教學空間。至於第2期工程，教育局積極向中央爭取經費。

請繼續往下閱讀...

縣長楊文科表示，竹北實中以「跨域優創、智啟未來」為願景，達到「4U：Universal、Unite、Unbound、UnlockYourPotential」的教育目標，期待透過「U-School」教育模式，讓新竹縣的孩子能在家鄉享有最頂尖且個人化的教育資源。

教育局長蔡淑貞表示，竹北實中推動跨學科共創（InterdisciplinaryCo-Creation），打破傳統學科界線，透過探究實作與自主學習的實踐、升級學習模式；更透過PBL專題學習法，讓學生在真實情境中探索知識、解決問題。另校訂課程融合SEL社會情緒學習，結合生涯探索及規劃，多方培養學生的適應力、覺察力、創造力與全球視野。

蔡淑貞指出，在AI時代來臨之際，竹北實中強調以師生共創的學習環境，透過如「部落書院制度」與「PBL專題學習」等創新教學方法，讓學生在真實情境中實踐所學。重視學生身心發展、社會情緒學習、哲學思考及未來思辨，並以個別發展課程與學習規劃師等學習輔導系統，支持學生個別化學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法