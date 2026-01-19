台日教育交流 中小學國際教育聯盟和日本熊本簽合作備忘錄

台日教育交流添里程碑！中小學國際教育聯盟和日本熊本縣簽署合作備忘錄，由國際教育交流聯盟執行長、國立台南家齊高中校長陳韻如（右一）和熊本縣教育委員會教育長越猪浩樹（左一）代表簽署。（教育部提供）

台積電進駐日本熊本，當地學校設立半導體專班，並結合地方產業共同設計課程，展現教育與產業接軌成果，台日交流熱烈，而為深化我國與熊本縣高級中等以下學校的國際教育交流，日本熊本縣教育委員會邀請「台灣高級中等以下學校國際教育交流聯盟」，近期在熊本縣廳完成教育合作備忘錄簽署。教育部今（19）日說明，日本為我國締結姊妹校數量最多的國家，累計至少290校，顯示台日教育夥伴關係深厚穩固。

教育部國教署組長孫旻儀表示，日本熊本縣是繼千葉縣、宮城縣及靜岡縣之後，第4個與該聯盟簽署教育交流合作備忘錄的日本地方公共團體。

教育部統計在2024至2025年間，台日教育交流持續熱絡，全國約有450所中小學與日本學校進行實體交流，參與師生約2萬5000人次；另有約200所學校透過線上方式互動，約1萬5000名學生跨越地域限制共同學習，其中有12所台灣學校與熊本縣學校完成實體交流，另有7所學校展開線上合作。

國際教育交流聯盟執行長、國立台南家齊高中校長陳韻如代表，與熊本縣教育委員會教育長越猪浩樹簽署合作備忘錄；教育部國教署主秘黃瀞儀及台北駐福岡經濟文化辦事處經濟文化交流組組長王鴻鳴到場見證，為台日教育交流增添重要里程碑。

孫旻儀表示，聯盟與熊本的合作以「培養具備在地認同、能放眼國際的全球人才」為核心理念，促進高中學生在SDGs環境議題及半導體領域的交流與研究，鼓勵跨國合作共同發表研究成果，拓展學習深度與國際視野，深化學生對不同文化與社會脈絡的理解，未來逐步拓展學生與教職員交流機會，並鼓勵台灣與熊本縣學校建立姊妹校關係，發展多元彈性的合作模式，教育部國教署則將持續整合資源與合作機制，協助學校鏈結國際，讓學生累積更廣闊的視野，實際參與國際交流，培養具全球素養的未來人才。

