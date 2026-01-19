煮泡麵加蛋很拜金？她嘆被前男友怒轟「公主病」全場傻眼

近期有女網友分享，自己只因為習慣煮泡麵加蛋，就慘遭前男友怒罵、甚至貼上「公主病」標籤，貼文曝光引發熱烈迴響。示意圖。（資料照）

「拜金」、「公主病」等帶有貶低女性含意的形容詞，近幾年有被越發濫用的趨勢，許多女性的日常生活習慣，都會莫名被納入批判行列。近期有女網友分享，自己只因為有「煮泡麵加蛋」的習慣，就遭前男友怒罵、甚至貼上「公主病」的標籤，貼文曝光後，令大批網友傻眼直呼「公主病跟拜金女的標準到底還能多低」？

據了解，該名女網友日前在社群平台Threads發文分享，她在煮完美味的泡麵後，突然想起一段不愉快的往事，前男友看到她吃泡麵一定要加蛋，而辱罵她「有公主病」，2人為此大吵一架。如今已與前男友分手的原PO，調侃自己升級了，「如果他現在看到我不只要加蛋，還要加肉片青菜跟2片起司根本算皇貴妃娘娘病了吧！」

該文一出，網友們紛紛留言吐槽，「把泡麵煮成小火鍋怎麼辦」、「是要多窮才覺得加蛋是公主病」、「妳是跟什麼北車的遊民交往過嗎？」、「2026拜金女的資格又下修了嘛」、「公主病的標準已經降到一顆蛋了嗎？」、「2026年新增的公主病條件：吃泡麵加蛋」、「這世代公主竟然會吃泡麵，太平民化了吧」、「2026才剛開始，公主病標準就設那麼低？年底的時候是不是泡麵加熱水都會被說公主+拜金惹」。

還有不少人秀出自製豪華泡麵來反諷，「我加和牛欸，那我是皇太后病吧」、「我是華妃病，煮鮮蝦魚板麵還會加一堆蝦」、「要加雞蛋加菜還加鵪鶉蛋花枝丸肉片的我，根本皇后」。也有人分享，曾遇過類似的案例，「朋友她男友煮一碗泡麵，加3根青江菜 一顆蛋，跟她收50塊」、「我剛跟男友交往的時候在他的租屋處想煮泡麵，因為他家只有從水龍頭流出來的生水，所以拿礦泉水煮，被說嬌生慣養」。

除獲得廣大女性共鳴，還有不少過來人分享自己或親友的生活習慣，莫名被嘲諷是「公主病」或「拜金」的經驗，有人曾因吃飯時習慣免洗筷，被男方揶揄「太講究」；也有人在天冷時買暖暖包來取暖，就被男方酸「暖暖包是奢侈品」。另外，去年11月曾有女網友抱怨，欠自己2萬不還的男友，某日說要請客吃鹹酥雞，2人合點的品項總計365元，男方竟氣得以「拜金女」怒轟女方，2人最終因一連串價值觀不合分手收場。

