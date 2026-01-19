外觀首亮相 宜蘭縣立圖書館新館拚年底啟用打造蘭陽閱讀新地標

宜蘭縣立圖書館新建工程，近期鷹架拆除，外觀首度亮相，宜蘭縣文化局力拚12月開館。（記者游明金攝）

斥資7億元興建的「宜蘭縣立圖書館新建工程」近期鷹架拆除。宜蘭縣政府文化局表示，新圖書館有共學、科學、文學等3大特色定位，同時肩負宜蘭知識創生使命，新館主體結構與舊館耐震補強進度完成，正全面展開鋪面與景觀施工，接續將啟動室內裝修，力拚12月開館，將成為蘭陽閱讀新地標。

宜蘭縣立圖書館自73年啟用至今已逾40年，長年面臨館舍老舊、漏水及空間不足等困境。為符合「圖書館設立及營運標準」對縣級圖書館樓地板面積須達1萬平方公尺的規定，縣府向教育部爭取「建立縣市圖書館中心計畫」補助，打造地上3層、地下1層，總樓地板面積達1萬120平方公尺的全新知識殿堂。

請繼續往下閱讀...

圖書館新建工程於112年5月興建迄今，最近鷹架拆除，新穎外觀映入眼簾，再次引起民眾關心，新圖書館何時能夠啟用？以及未來的規劃與用途。

宜蘭縣文化局表示，新建後的宜蘭縣立圖書館規劃有3大特色核心區，1、共學創意中心，串聯新舊館1樓，以「地景大樹內庭」為核心，打造親子與樂齡共享的友善空間；2、泛文學創作中心，活化舊館1至3樓，設置「蘭陽名人牆」與「文學沙龍」，典藏在地文化資產，轉型為人文氣息濃厚的知識驛站；3、泛科學創造中心，新館3樓針對青少年規劃動態與虛擬多媒體空間，結合公園綠意成為「學習中心」。

此外，新館規畫有專屬6-12歲的「兒童閱覽區」、0-5歲的「五感森林」，以及深受青少年期待的「動漫之丘」與雲端討論室，全方位滿足分齡閱讀需求。

文化局強調，圖書館不只是藏書的地方，更是帶動地方閱讀創生的發動機，未來啟用後，將結合公園景觀與在地文化，提供民眾一個「可呼吸的戶外庭園」閱覽環境，讓宜蘭縣立圖書館成為全縣知識交流樞紐，帶動全民共讀共學的風氣，實現「人人成為閱讀創客」的目標與願景。

宜蘭縣立圖書館新建工程進入尾聲，文化局力拚12月開館。（記者游明金攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法