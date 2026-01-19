為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    米其林必比登推介餐廳總舖師開鍋 麻油雞麵線溫暖台南善化寒士

    2026/01/19 14:13 記者劉婉君／台南報導
    獲得米其林必比登推介的「東香台菜海味料理」總舖師蔡瑞成，在人安基金會善化平安站開鍋，烹煮麻油雞麵線，讓寒士暖胃又暖心。（善化平安站提供）

    明天（20日）是24節氣中的「大寒」，台南獲得米其林必比登推介的「東香台菜海味料理」，總舖師蔡瑞成今天在人安基金會善化平安站開鍋，烹煮麻油雞麵線，讓寒士暖胃又暖心。

    人安基金會善化平安站長黃坤吉表示，人安基金會每年於歲末年終推動「寒士吃飽30」公益行動，今年邁入第36屆，蔡瑞成自14年前單車環島募集發票，響應寒士吃飽30活動後，每年出錢出力，以實際行動守護寒士的溫飽與尊嚴。在「大寒」前夕，更直接到善化展現廚藝，現場料理，香氣四溢，再分送給到場領取的寒士。

    黃坤吉指出，今年的寒士吃飽30活動經費目前尚不足6成。蔡瑞成也當場呼籲社會大眾與企業團體一同響應，為寒士點亮一條希望的路，有愛心年禮800元、應急紅包600元、每月918元「拉一把」服務等，希望讓善意化為實際力量，傳遞溫度與希望。

    總舖師蔡瑞成在人安基金會善化平安站開鍋烹煮麻油雞麵線，並分送給前往領取的寒士。（善化平安站提供）

