新北三峽污水接管拚後年達51％ 侯友宜：新北人均配額最少該做還是要做

新北市長侯友宜今天到新北市三峽區鳶山里視察污水用戶接管工程。

新北市長侯友宜今天到新北市三峽區鳶山里視察污水用戶接管工程，他強調，即便新北市的統籌分配稅款人均配額每次都最少，但該做還是要做，新北市在接管戶數與處理率都是全國第一，現在全力衝刺其他接管率較低的地區，三鶯2期第10標及第12標將於2028年全數完工，屆時可再接管8610戶，讓三峽區的用戶接管普及率提升至51.18%，逐步建構完善城市的污水系統。

侯友宜致詞時提到，汙水下水道是看不見的工程，但是永續環境最重要的推動力量，新北市從1995年才開始做汙水下水道，起步較晚，但投下的資源是最多的，他強調，大家都知道新北市人均（統籌分配稅款人均配額）在六都裡面預算是最少的，「每次都嘛最少」，雖然統籌分配稅款在這次「財劃法」也增加，但再算下去，新北變成是全國平均最少，他說，在汙水下水道建設（經費）可以看到，新北市今年的市款出12.94億元，中央補助2億元，「我覺得也沒關係，我常說有就好，該做就是要做」。

他進一步說明，自2019年至2025年，新北市已完成35萬806戶污水用戶接管，占6都接管總數的33%，累計接管戶數已逾127萬戶，整體污水處理率高達92.64%，接管戶數與處理率都穩居全國第1，現在全力衝刺其他整體接管率較低的地區，三峽地區有2標，工程進展目前非常順利，希望三峽區的汙水接管率能大幅提升。

新北市水利局長宋德仁說明，三鶯區污水下水道系統推動較慢的原因，包括三峽及鶯歌區曾因用地取得不易，以及幾經從BOT（興建、營運、移轉） 改自辦的政策變更，加上三鶯2期第10、第12標，歷經covid-19疫情，導致物價上漲，經8次流標後調整工程預算增加，並重新報中央核定後，才順利決標等因素，推遲開辦時程。

新北市議員江怡臻指出，中央對新北的補助受限總預算額度，近年補助新北逐年下降，新北市府光是今年就自籌12億多辦理污水下水道建設，顯見侯市府的努力，但對於三峽、樹林、鶯歌的接管仍須加緊腳步，她也會持續監督，讓市民有乾淨安全的生活環境。

