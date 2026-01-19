春節加成時段公布！2/11~2/22 北市計程車照表加收30元

2月11日至22日，台北市計程車實施春節加成照表收費。（公運處提供）

台北市公共運輸處今天表示，計程車春節運價每趟加收30元，實施日期從2月11日凌晨零時起至22日深夜12點止，下車前可向駕駛索取乘車證明，如遇未按表收費，記下車號、時間及地點後，撥打「1999」申訴，若屬實可開罰9000元至9萬元罰鍰。

公運處指出，今年計程車春節加成為期12天，在台北市境內上車的乘客，請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛須使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

公運處提到，已印製春節期間計程車運價加成宣導貼紙，提供駕駛張貼於車內，駕駛可於1月21日起至市內計程車服務站、警察廣播電臺、交通警察大隊及台北市計程車公工會索取。若遇到未按表收費情形，經查證屬實可依「公路法」第77條第1項，裁處9000元至9萬元罰鍰。

另，不定期於計程車排班區聯合稽查，倘查有違規情形將依規裁處。如有計程車相關問題可撥「1999」或致電交大「02-2375-2100」。

