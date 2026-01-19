為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中榮總爆醫材商代刀 林靜儀：若屬實追回健保給付並懲處

    2026/01/19 15:04 中央社
    台中榮總爆醫材商代刀，衛福部次長林靜儀今在立法院答詢表示，衛福部長石崇良已要求健保署調查，若調查屬實，將追回健保給付並懲處。（記者羅沛德攝）

    台中榮總爆醫材商代刀，衛福部次長林靜儀今在立法院答詢表示，衛福部長石崇良已要求健保署調查，若調查屬實，將追回健保給付並懲處。（記者羅沛德攝）

    衛生福利部次長林靜儀今天說，台中榮民總醫院如果確實由非醫師執刀，除依醫師法處理，疑違反全民健康保險法等部分，衛福部長石崇良已要求健保署調查，將追回健保給付並懲處。

    中榮3名醫師違規讓廠商進手術室，全案已由台灣台中地方檢察署偵辦。

    民主進步黨籍立法委員林淑芬上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢表示，截至目前，衛福部只以個案方式處理，但從社群媒體網友留言判斷，手術房內廠商代刀像「房間裡的大象」（比喻集體沉默），大家都知道，只有衛福部和患者不知道，衛福部沒從制度整頓決心。

    林靜儀答詢說，長期以來在較新醫材上，神經外科、骨科醫師等確實可能需要廠商人員協助，但廠商人員不可站到手術台上代手術，石崇良已表示將建立開刀房指引。

    此外，3名醫師已各遭記申誡1次處分，衛福部醫事司長劉越萍16日告訴媒體，「醫師都是資優生，記申誡是很丟臉的事！」

    林淑芬表示，這說法「醫醫相護」，沒做到客觀公正，也沒善盡主管機關職責，預設醫師群體不會違法，持續袒護中榮與醫師。此外，一定要設計吹哨者保護機制，否則同在手術室內的麻醉醫師與護理師「被迫涉案」，檢舉馬上變共犯，制度上可能不足以保護病患。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播