嘉義縣白杞寮玉山岩慶150週年 平安遶境結合公益平安蜂與香路馬拉松

白杞寮玉山岩今年建廟150週年。（深海魚攝影提供）

嘉義縣竹崎鄉白杞寮玉山岩今年建廟150週年，當地已被登錄為民俗無形文化資產的「玉山岩白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境活動傳承近200年，今年將於3月7日、8日舉辦，以流傳百年的「黃蜂出巢、賢人輩出」傳說，製作「白杞寮平安蜂布偶」，結合公益助學，並舉辦「迎觀音・請媽祖—香路越野馬拉松」隨香遶境，邀請民眾參與。

嘉義縣白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會理事長曾春築、竹崎鄉長曾亮哲、縣議員莊竣傑、竹崎鄉代會主席陳宏吉、內埔國小校長吳沛珊、桃源國小校長林志偉、昇平國中校長孫佩璟及爐主江尚撰等今天在內埔國小參與活動說明會，由白杞寮地方文史工作者林茂郎說明當地歷史及信仰特色。

曾亮哲說，白杞寮玉山岩是當地信仰中心，見證內埔地區五村十三庄的歷史發展，平安遶境已有近200年歷史，今年逢白杞寮玉山岩建廟150週年，擴大舉辦，從3月6日至8日，有70攤市集及各項表演活動，歡迎鄉親來參與。

曾春築說，當地地形丘陵與盆地交錯，有如蜂巢六角狀蜂房，觀音媽巡視各庄頭的過程，有如黃蜂出巢，象徵象徵觀音媽照顧鄉親平安順遂賺大錢；今年製作「白杞寮平安蜂布偶」，結合教育推廣與文化傳承理念，內埔國小、桃源國小及昇平國中學生寫下感恩卡即可獲得布偶，並開放600隻平安蜂供社會大眾認購，所得18萬元將全數捐贈予三所學校，由學校發放鼓勵金鼓勵學生向學，並感謝群盛環境科技有限公司支持活動。

活動志工江武忠表示，平安遶境路程全長46公里，與馬拉松距離相近，且路線多為山路，因此舉辦香路越野馬拉松，採自由參加，不需報名，未收費用，並無保險，建議參加者自備餐食及注意安全；欲認購平安蜂的民眾可到竹崎鄉新玉成餅店、嘉義市金冠書局、維欣牙醫診所及火炭埔蔬果行洽詢。

「玉山岩白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境在蜿蜒的山區進行，有如「黃蜂出巢」。（深海魚攝影提供）

白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會結合平安遶境舉辦公益活動及馬拉松。（記者林宜樟攝）

學童講述感恩卡的內容。（記者林宜樟攝）

具當地宗教文化特色的「白杞寮平安蜂布偶」。（記者林宜樟攝）

