惠中寺送中市府近萬碗臘八粥 贈星雲大師「和諧共生、馬到成功」給盧秀燕

佛光山惠中寺贈送近萬碗臘八粥給市府，由市長盧秀燕代收。（記者蘇金鳳攝）

再過一個月就要過年，今天則是農曆12月1日，也是傳統說的臘月，而每一年農曆12月８日就是佛陀成道日，佛寺會準備臘八粥跟民眾結緣，佛光山惠惠中寺今天贈送台中市府員工近萬碗的臘八粥、春聯及紅包，中區總住持覺居法師更贈送星雲大師「和諧共生、馬到成功」的墨寶給市長盧秀燕，更開示指出「和諧才能安定」，並親自走到市長貴賓室掛上。

佛光寺惠中寺今天到市政府舉辦「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」的贈粥儀式，已是連續七年舉辦；由於市府員工達上萬人，因此惠中寺漏夜準備近萬碗，送給市府員工，表達一整年的對市政的努力，而由市長盧秀燕代表接受。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，一碗臘八粥代表平安祈福，惠中寺為了幫市府臘八粥，辛苦備料且忙了一整夜，非常感謝，台中市政府更努力。

盧秀燕表示，惠中寺本週要準備十萬碗，市府就近萬碗，很大工程；此外，還帶來星雲大師墨寶的春聯，她非常感謝。

覺居法師表示，佛光山惠中寺每一年都會送一碗臘八粥，它不是僅僅是一碗臘八粥，而是送上一碗關懷、祝福及感謝。

覺居法師更有含意指出，還送給市長星雲大師的墨寶「和諧共生，馬到成功」，和諧才能安定，如同臘八粥，有很多食材，但沒有香菇、素肉塊，因為香度太突出了，如同一個團隊要協調，一個人太突出，味道會變，要經過時間的熬煮，要和諧才能共生共融。

佛光山中區總住持覺居法師送星雲大師墨寶給市長盧秀燕。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法