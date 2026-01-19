大學學測》數學B科首考自然對數 全中教：數B不再是簡易版數A

大學學測數學B科首考自然對數 ，全中教評論教師團隊直言，數B不再是簡易版數A。（圖由全中教提供）

大學學測數學B科今（19）日登場，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）115學年度學測數學科B試題評論教師團隊直言，今年是「數B血統最純正」的一年，單點透視、圓錐截痕全入題，決戰「閱讀力」。

數B評論教師團隊包括北一女李倩芸、基隆市中山高中閔柏盛、台北市內湖高中魏光亮、台北市中崙高中陳明娟及政大附中賴政泓。

全中教表示，今年數B不再是簡易版數A，而是具備獨特素養的考科，自然對數首次入題，圓錐截痕邏輯判斷、單點透視新考法，列聯表不連續文本、航海經緯度考驗耐心，長文閱讀成常態，考生需具備閱讀理解能力。

李倩芸說明，今年試題徹底落實數B「重圖形、重應用」課綱精神，數A未教、數B獨有的單元全數精銳盡出，宣告數B不再是簡易版數A，而是具備獨特素養的考科。

閔柏盛解析今年命題亮點在於「數B獨有單元」的靈活運用，首次將計算機按鍵上的「自然對數（ln）」結合連續複利入題，考驗金融素養，如單選題第2題 ；「航海經緯度」題將球面幾何概念融入航海情境，要求學生結合經緯度計算進行複雜推理，打破過往單純套用公式的模式，成功結合地理資訊與空間感官，如單選題第4題。

魏光亮說明「圓錐截痕」題極具創意，利用燈罩光影投射在地面上的圖形，考驗學生對橢圓、拋物線定義的邏輯判斷，而非死背定義，如多選題第11題。

此外，陳明娟解析「單點透視法」題指，今年再度出現單點透視的題目，數B課本的例題多半會提供已畫好的平面透視圖，而今年看似需要學生將長方體以單點透視的方式自行標在平面上，再進行解題，但難度頗高，實際解題只需要利用給定的頂點們，其相對關係，畫這些點在平面上，再透過簡單的解析幾何進行解答。

賴政泓表示，「列聯表」題是將不連續文本搭配列聯表入題，考驗學生讀取表格資訊並轉化為數學解題的能力，如單選題第5題、多選題第10題、選填題第15題。

