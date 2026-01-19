全國春節連假訂房率目前近4成 TOP3縣市出爐

春節連假30天前訂房情況統計，前8天平均訂房率前3名，依序是嘉義市、苗栗縣、台南市。旅宿示意圖。（記者蔡昀容攝）

今年春節連續假期有9天，交通部觀光署統計各縣市訂房情況。根據連假30天前統計，假期前8天平均訂房率前3名，分別是嘉義市55.91％、苗栗縣51.32％、台南市49.55％，各縣市總平均38.33％。

春節連假2月14日至2月22日。觀光署公布連假30天前統計的訂房率。截至1月15日，春節連假各日訂房率前3名，分別是：2月14日週六，新北市42.88％、嘉義市41.25％、苗栗縣38.66％；15日週日，嘉義市47.93％、新北市38.66％、台南市35.95％。

請繼續往下閱讀...

2月16日除夕，南投縣61.51％、嘉義市61.07％、雲林縣50.41％；17日初一，嘉義市68.57％、苗栗縣63.13％、南投縣59.75％；18日初二，嘉義市73.28％、苗栗縣66.72％、雲林縣65.29％。

2月19日初三，嘉義市70.27％、台東縣66.94％、苗栗縣66.33％；20日初四，台南市61.06％、嘉義市55.42％、嘉義縣55.36％；21日初五，台南市40.32％、苗栗縣37.26％、新北市33.05％；22日初六，新北市26.38％、嘉義市25.55％、台北市24.76％。

觀光署指出，這次春節連假，總平均訂房率為38.33％，嘉義市、苗栗縣、台南市、新北市、台中市、南投縣、嘉義縣及台東縣8個縣市平均訂房率超過總平均。各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三。

假期前8天平均訂房率前3名，依序是嘉義市、苗栗縣、台南市。觀光署分析，嘉義除了民眾返鄉訂房，觀光亮點如林鐵、檜木生活村等，也頗受旅客歡迎。苗栗、台南則是往年春節訂房率高的常客。

觀光署說明，許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與上述數據有所不同。連假2週前會再公布屆時訂房率情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法