    南投市大年初一至初四停收垃圾 巨型垃圾1/21起預約

    2026/01/19 13:25 記者張協昇／南投報導
    南投市春節大年初一至初四停收垃圾。 （記者張協昇攝）

    春節將到，南投市春節期間停收垃圾時間出爐，2月17日大年初一（二）至2月20日大年初四（五）停止清運垃圾4天，另廢棄傢俱、床墊等巨型垃圾免費清運，則從1月21日起至2月6日止預約登記收運，假日不受理。

    南投市公所表示，因應春節到來，南投市公所清潔隊將於2月14日（六）下午5點30分起提前沿線收運垃圾，並於2月16日除夕（一）及2月21日大年初五（六），從中午12時30分起即開始收運垃圾，2月22日大年初六（日）恢復正常收運。此外，南投市「樂圾通」APP系統，將自2月9日（一）起至2月21日大年初五（六）暫停運作。

    而南投縣13鄉鎮市的大型家具、床墊等巨大垃圾免費清運，包括草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、中寮鄉、鹿谷鄉、集集鎮、仁愛鄉、信義鄉、水里鄉、魚池鄉等10鄉鎮，已開始受理登記，南投市、名間鄉及竹山鎮分別於1月21日、1月26日、1月29日起登記，最早截止登記的是埔里鎮的1月23日，鎮民要把握時間，最晚截止的是集集鎮的2月1日。

    南投縣13鄉鎮市巨大垃圾免費清運時間。（南投縣環保局提供）

