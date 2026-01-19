大學學測》數學B科首度考連續複利 學習王科技：鑑別度更高

學測數學B科今日登場，首度考出連續複利題，學習王科技解題老師林名揚表示，今年整體鑑別度比去年更高。（記者林曉雲攝）

大學學測今（19）日首節考數學B科，學習王科技與勝選學習顧問解題教師林名揚表示，今年首度考出連續複利和自然對數題，也考出單點透視結合空間和座標系統題，非常靈活漂亮，圓錐曲線題則考學生的邏輯能力，相當有鑑別度，考生在計算和推理上都需要細心，預估五標和去年相同，頂標12級分、前標10級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分。

「2026年大學學科能力測驗數學B科解析記者會」由學習王科技、勝選學習顧問、DANNY KIDS、智能學習系統及科普樂共同主辦，並由台南瀛海中學、嘉義嘉華中學協辦。

請繼續往下閱讀...

林名揚指出，今年數B試題相較去年，更凸顯「數學素養」導向，強調理解、推理與情境應用，而非單純大量計算，其中單選第二題，首度出現過去數B應出題而未命題的連續複利和自然對數，值得明年的考生特別留意。

在題型方面，林名揚表示，經緯度題型如預期出現，此類題型在過往出題的頻率較低，對學生觀念整合能力是一大挑戰，而單點透視題雖在去年已出現，但今年命題更加精緻，結合空間感與座標概念，難度與鑑別度皆高於去年，被視為相當漂亮且具代表性的試題。

林名揚指出，圓錐曲線題目亦為今年亮點之一，引導考生由已知條件推導未知結果，全面檢核學生對基礎概念的理解深度與邏輯思維能力，具有高度鑑別效果。

整體而言，林名揚分析，今年數B在計算量上略低於去年，但題目的靈活度與思考層次明顯提升，部分題目如第5題與第12題，涉及演算法與概念操作，計算過程精細，稍有步驟錯誤便可能全盤皆輸，對基礎不夠穩固的考生相當不利，也成為致命「陷阱題」。

林名揚補充表示，對高分群考生而言，今年試題多為細節思考題，其中如第17題的空間單點透視，高度仰賴空間想像與實際情境理解，若未能掌握關鍵概念，即使具備計算能力，也難以快速作答，數學B試題整體展現明確的素養導向，強調理解、推理與應用能力，未來教學與備考亦須更加重視概念建構與跨單元整合。

學測數學B科今日登場，學習王科技等解題團隊，預估五標和去年相同。（記者林曉雲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法