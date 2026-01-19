桃市正光路警察宿舍公辦都更上樑 3種社宅房型開箱

桃園市正光路警察宿舍公辦都更案19日舉行上樑典禮。（記者鄭淑婷攝）

桃園市正光路警察宿舍公辦都更案今（19）日舉行上樑典禮，完工後將提供2棟共225戶社會住宅及1棟警政大樓，3種社宅房型樣品屋也曝光，市長張善政表示，社宅預計明年底開放登記、2028年入住，為支持中央政策，將保留20%約50戶婚育宅，減輕新婚育兒的負擔。

正光路警察宿舍公辦都更基地，原是警眷宿舍及部分私有地，是首件由桃園市政府擔任實施者的公辦都更案，2023年6月開工，工程進度逾41%，3棟大樓已見雛形，預計明年6月完工、2028年入住。

桃市府住宅發展處表示，正光路警察宿舍公辦都更基地面積約0.84公頃，完工後將提供2棟社宅及1棟警政大樓，同時協助打通正光路71巷瓶頸道路，改善當地仁愛市場舊街區連接到正光路的交通。

住宅處說明，警政大樓為16層建築，1到4樓由交通大隊進駐，5到6樓少年隊及婦幼警察隊、7到8樓家庭暴力暨性侵害防治中心、9到11樓警察局辦公室、15到16樓警察宿舍，12到14樓則為安置戶；另2棟17層樓建築提供255戶社宅，預計明年底開放登記、隔年入住，並將保留20%名額約50戶，提供新婚2年內的家庭，及育（孕）有1名以上未成年子女及三代同堂家庭優先入住，入住總時長為12年，配合市府可負擔住宅計畫，未來家庭可再銜接桃園居住的生活圈。

255戶社宅房型同樣分為3種，1房型佔35%、2房型41%、3房型24%，住宅處也開箱3種房型樣品屋，張善政、議員凌濤、議員陳美梅等人參觀後，笑說社宅品質真的非常好，都想搬進去住了。

住宅處表示，正光路公辦都更從設計到施工陸續獲得多個獎項及在地民眾的肯定，也正面影響緊鄰的正光花園新城社區，去年底搭配市府的都更專案，已完成桃園首件海砂屋公辦都更招商，30多年的海砂屋社區終於取得實質都更進展，將由桃園住都中心擔任實施者，預計3月正式簽約，兩基地加起來共1.62公頃，盼帶動舊司法園區（現環保局園區）串聯桃市府辦公大樓的整體都市風貌。

