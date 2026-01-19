為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北4國小獲校訂課程亮點學校 結合AI打造人機協作學習場域

    2026/01/19 13:08 記者羅國嘉／新北報導
    永吉國小透過「AI輔助共備」，有效實現教師社群的數位賦能。（教育局提供）

    永吉國小透過「AI輔助共備」，有效實現教師社群的數位賦能。（教育局提供）

    深化校本課程、加速AI融入教學，新北市教育局今（19）日表揚鶯歌、米倉、永吉與大坪國小為「校訂課程亮點學校」。4校結合在地特色與教師專業，將AI數位思維導入課程設計，打造人機協作的學習場域，讓學生在探究實作中培養問題解決與跨域能力，展現新課綱下的教學創新成果。

    教育局長張明文指出，新北市自109學年度起全國首創推動「校訂課程亮點計畫」，至今已培育4所亮點旗艦學校及21所亮點學校。近年更鼓勵學校將AI視為課程發展的助力，帶動教學現場持續升級，也讓新北在教育部教學卓越獎屢創佳績，113年度勇奪6金1銀、114年度再獲3金3銀，連續蟬聯全國第一，成果有目共睹。

    張明文表示，這次獲獎學校各具特色。鶯歌國小以陶藝文化為課程主軸，結合閱讀、文史與永續議題，引導學生運用數位工具進行整理與表達，培養文化理解與數位表達能力；大坪國小則以探索式學習為核心，發展AI生態辨識與環境數據分析課程，帶領學生走入現地觀察，從生活議題中培養分析與解題能力。

    另外，永吉國小著重教師專業成長，透過AI輔助共備與教學診斷機制，強化教師社群合作，提升課程品質與教學回饋；米倉國小則延伸學習場域至山河海，發展「河口野學堂」與「悅讀觀音山」課程，學生透過平板進行生態紀錄與跨域探究，在實作中深化在地認同。

    張明文說，未來將持續挹注資源，強化「AI＋在地」的教學實踐，協助學校發展課程品牌，打造具智慧與溫度的學習環境，培養學生與AI共學、以專業解決問題的能力。

    大坪國小善用APP觀植物，涵養生態永續。（教育局提供）

    大坪國小善用APP觀植物，涵養生態永續。（教育局提供）

