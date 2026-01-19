花蓮農改場成功試種啤酒花 MIT原料釀製啤酒不是夢

農業部花蓮農改場在花蓮高山與宜蘭大同四南地區成功種植啤酒花。（花蓮場提供）

釀製啤酒的原料過去除啤酒花外，其他原料幾乎都可在地生產，僅獨缺啤酒花，農業部花蓮農改場成功在花蓮當地與國內最大高冷蔬菜區宜蘭大同的四南地區成功種植啤酒花，使用全台灣當地生產原料的精釀啤酒將指日可待。

台灣近年在地精釀啤酒風行，但使用的原料高度倚賴進口，台灣在地雖已有生產極少量的小麥與黑麥，但仍獨缺釀製啤酒的關鍵原料之一的啤酒花，花蓮農改場副研究員楊素絲表示，啤酒花又稱蛇麻，可讓啤酒有獨特的苦味和香氣，苦味來自啤酒花花苞中富含的α酸，香氣則來自啤酒花花苞的精油，她表示啤酒花是溫帶作物，之前已在花蓮高山試種成功，前年起也在海拔有800到1200公尺高的宜蘭四南地區試種約一分地，也有良好收穫。

楊素絲表示，宜蘭四南地區主要是在夏天種植大白菜與高麗菜以供應國內所需，但因農民採取慣行農法連作，土壤過度施用石灰下，導致病蟲害嚴重，又有鑑於本土啤酒花一公斤可賣2千元，進口啤酒花1公斤也有1千元的高價，為保障農民收益，因此試種啤酒花，並於去年開始推廣相關栽培管理技術，預計每分地可產產量鮮重為45公斤、乾重8公斤的啤酒花。

花蓮場表示，啤酒花可適應花蓮高山與宜蘭大同環境，生育與開花良好，未來將持續推廣坡地栽種，也已開始試作用本土產的啤酒花製作精釀啤酒，與進口啤酒花相較，使用國產啤酒花製作的啤酒有更多層次與濃郁的風味。

