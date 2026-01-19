為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學學測》數學B難度升級 全教會：看不懂題目就無法下筆

    2026/01/19 13:17 記者林曉雲／台北報導
    大學學測首節考數學B，今年難度升級，全教會教師團隊表示，考生看不懂題目就無法下筆作答。（全教會提供）

    大學學測首節考數學B，今年難度升級，全教會教師團隊表示，考生看不懂題目就無法下筆作答。（全教會提供）

    大學學測進入最後一天，首節考數學B，全國教師會（全教會）115學測評論數學B科教師群分析，今年難度升級，讀不懂題目就無法下筆，數B特有圓錐截痕、單點透視法入題，與去年相比，整體較難，預估分數可能較去年下降。

    數學B評論老師包括國立員林崇實高工邱冠鈞、國立基隆女中張書瑋、台師大附中楊翔宇、台北市立松山高中簡廷豐。教師群表示，今年題目內容較為完整且具深度，考生需耐心讀題、掌握關鍵資訊，才能有效作答。

    邱冠鈞說明試題特色，在時事題部分，例如第6題提到各國的領海基線，題目評量考生是否能理解領海基線的定義，並將之轉化為平行線距離的應用能力。

    此外，在跨科題部分如第4題或第18至20題，提到經緯線概念、星星轉動的軌跡，題目評量考生是否能理解經緯線的基本概念，並將之轉化為圖像，以對應直線、圓與球等數學概念。

    邱冠鈞分析今年創新題，例如第17題提到單點透視法，著重考生對消失點概念的理解，並要求其將空間中的直線關係，轉換至平面上的對應直線。

    今年也考出生活情境題，邱冠鈞舉例如第5題和第7題提到公益彩券及福袋，結合即將到來的春節氛圍，透過博弈與下注策略的情境設定，引導考生將數學概念應用於生活情境中。

    另在混合題型部分的配分為15分，例如第19至20題以星星繞北極星旋轉的軌跡為背景，引導考生運用圓的方程式與平面向量等概念解題；探究實作題如第11題和第12題，題目透過生活物件（如枱燈、飲料調製）設計，評量考生將數學概念應用於實際操作的能力。

