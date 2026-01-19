中央規劃台南社宅動土 市府官員被晾一旁 挨批失禮

住都中心興辦的台南歸仁「武東好室」社宅，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

因應沙崙智慧綠能科學城的發展，中央在台南歸仁規劃的「武東好室」社會住宅建案今天動土，不過代表市府出席的副秘書長林榮川，儀式進行時卻未受邀執鏟，地方民眾以「猶如被晾在一旁」來形容，批評主辦單位真的很失禮。

武東好室由國家住宅及都市更新中心興辦，根據簡報，預計2029年6月完工，可為台南再提供193戶社宅，基地緊鄰高鐵大道，區位極佳，引起矚目。

今天的動土典禮，住都中心由副組長黃銘弘到場，林榮川代表市長黃偉哲出席，立委賴惠員，以及郭鴻儀、杜素吟、吳禹寰、鄭佳欣、陳皇宇等南關線5位議員更是全數到齊，顯見地方的重視。

林榮川指出，住都中心持續在台南興建的社宅累計已9084戶，在總統賴清德的大力支持下，高達約3分之1是去年迄今開工的，進展相當順利，已有2處建案即將完成。

林榮川說，政府力推友善青年政策，除積極興建社會住宅外，還有租金補貼，台南就受理了9.8萬件，加上包租代管也近萬戶等，都是最好的實質協助。

目前台南，包含中央與市府都積極推動社宅，已完工、正興建，以及仍在規劃的，合計逾1.2萬戶，林榮川提到，租金都是當地行情的4~8折，落實年輕人、弱勢族群的照顧。

今天的祈福儀式，由黃銘弘主祭，林榮川沒有拿香，站在後方一起陪祀，不過動土時，他也未被唱名參與，連同各出席議員都只能在旁邊觀禮，反而是歸仁區長朱雅宏有獲邀執鏟，讓他錯愕又尷尬。

由於民意代表僅有賴惠員獲邀，讓觀禮鄉親笑稱中央單位主辦的，當然要比較重視立委，地方管不到，即使市府的副秘書長，也同樣被晾一旁。

武東好室到高鐵台南站、台鐵沙崙站車程只約5分鐘，交通相當便利，距離三井OUTLET與會展中心等都不遠，又鄰近智慧綠能科學城，完工後，1樓將設置托嬰中心，提供照顧資源。

住都中心興辦台南歸仁「股東好室」社宅工程，代表市府出席動土典禮的副秘書長林榮川卻未被邀請執鏟，只能在旁邊觀看儀式進行。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁的「武東好室」社宅動土，先進行上香祈福。（記者吳俊鋒攝）

動土完成後，包含市府副秘書長林榮川，以及地方民意代表等才被邀請在看板前一起合影。（記者吳俊鋒攝）

